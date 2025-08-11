به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیل‌پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم استان بوشهر امسال نیز همچون سال‌های گذشته، از روستاها و شهرهای مختلف تا امامزادگان شهر خود، در روز اربعین حسینی همراه با عزاداری و قرائت زیارت اربعین، این آئین معنوی را برگزار می‌کنند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین در مسیر ۲۰ بقعه متبرکه استان افزود: در شهر بوشهر، این مراسم روز پنجشنبه ۲۳ مردادماه ساعت ۱۷:۴۵ مصادف با ۲۰ صفر و اربعین حسینی، از مبدا خیابان ساحلی جنب شرکت نفتکش تا آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) کوی، همراه با مداحی، عزاداری، قرائت زیارت اربعین و اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت آیت‌الله صفایی بوشهری، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه بوشهر برگزار می‌شود.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد هماهنگی اربعین استان بوشهر افزود: همچنین اتوبوس‌های شهری به‌صورت رایگان خدمات جابه‌جایی زائران را فراهم خواهند کرد.

وی ادامه داد: در شهرستان دشتستان این مراسم در ۶ مسیر برگزار می‌شود که شامل حرکت مردم شهر برازجان به سمت امامزاده ابراهیم (ع) روستای نینیزک، حرکت اهالی منطقه بوشکان تا امامزاده محمدفیروز (ع) شاه پسرمرد همراه با اطعام عزاداران حسینی، مسیر آب‌پخش، روستای درودگاه و جتوط تا آستان شاه قطب‌الدین حیدر (ع)، مسیر سعدآباد و روستای هلپه‌ای تا امامزاده میرهداف (ع)، مسیر روستای بنداروز تا امامزاده شاه نورالله و مسیر روستای قلعه سوخته تا امامزاده جعفر (ع) و همچنین مسیر شهر دالکی تا امامزاده احمد (ع) است.

اسماعیل‌پور افزود: در شهرستان دیر، پیاده روی اربعین از بقعه سید مرتضی تا امامزاده شاهزاده ابوالقاسم (ع) برگزار می‌شود و در روستای لمبدان نیز مسیر پیاده‌روی تا بقعه بی‌بی دختران ادامه دارد.

وی گفت: در شهر آبدان، مردم از خیابان بهزیستی تا بقعه متبرکه میر بهزاد حرکت خواهند کرد. همچنین در شهرستان جم، دو مسیر پیاده‌روی از مسجد جامع امیرالمؤمنین (ع) روستای آبگرمک تا امامزاده جعفر (ع) و از بهارستان تا امامزاده محمد (ع) پیش‌بینی شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر خاطرنشان کرد: در شهرستان تنگستان نیز این پیاده‌روی از روستای عالی حسینی تا امامزاده میراحمد (ع) و در شهر اهرم تا امامزاده زین‌الشهداء (ع) برگزار می‌شود و در تمام این مسیرها، موکب‌های خدمت‌رسانی و پذیرایی از زائران پیش‌بینی شده است تا این مراسم معنوی با شکوه و خدمت‌رسانی شایسته همراه باشد