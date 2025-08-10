فعال شدن موکب اربعین در روستاهای عالی حسینی و میر احمد

مدیر موکب عشاق الحسین (ع) در گفتوگو با خبرنگار مهر تأکید کرد: ۳۵ خادم جوان بهصورت شبانهروزی در محل سهراه امامزاده میراحمد، واقع در ۱۰ کیلومتری شهر اهرم و کنار بزرگراه دشتی-تنگستان، مشغول خدمترسانی هستند. این موکب روزانه حدود هزار پرس غذا در سه وعده صبحانه، ناهار و شام به زائران ارائه میدهد.
حسین حیدری افزود: از ابتدای ماه صفر تا پایان آن، علاوه بر پذیرایی از زائران بینالمللی و استانی، برنامههای عزاداری و سینهزنی نیز هر شب برگزار میشود.
حیدری اضافه کرد: اوج فعالیت ما در پیادهروی اختتامیه روز شهادت امام رضا (ع) از روستای عالی حسینی به امامزاده میراحمد بن موسی (ع) خواهد بود.
حیدری با تقدیر از مشارکت مردم روستا تصریح کرد: مردم عالی حسینی با گشودن درهای خانههای خود، نقش کلیدی در اسکان زائران و مریضان بینراهی ایفا میکنند، این موکب نماد همبستگی مردمی در مسیر زائران حسینی است.
مراسم پایانی این موکب با پیادهروی هزارنفری در روز شهادت امام رضا (ع) از روستای عالی حسینی تا امامزاده میراحمد بن موسی (ع) برگزار خواهد شد.
این برنامه در راستای سنت دیرینه استان بوشهر در برگزاری راهپیماییهای ولایت طراحی شده است و موکب عشاق الحسین (ع) با هفت سال سابقه بیوقفه، نهتنها بهعنوان نقطهای امن در مسیر زائران بینالمللی شناخته میشود، بلکه الگویی از مدیریت جهادی جوانان انقلابی در استان بوشهر است.
گسترش چنین ظرفیتهای مردمی، روحیه «عشقِ خدمت» در فرهنگ اربعین را تداوم میبخشد.
نظر شما