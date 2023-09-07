اربعین کانون وحدت شیعیان جهان اسلام شده است

حجت الاسلام حسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اربعین و کربلا به کانون وحدت شیعیان جهان اسلام تبدیل شد، اظهار امیدواری کرد تا این مراسم‌ها مقدمه ظهور منجی عالم بشریت شود و بتوانیم در رکاب آن حضرت گام برداریم.

وی با اشاره به استقبال پرشور مردم شهرستان در مراسم روز اربعین افزود: مراسم روز اربعین شهرستان در دو بخش شامل دسته روی هیئات مذهبی از محلات مختلف در قالب محلات اربعینی به سمت میدان شهدا برگزار شد.

وی ادامه داد: هیئات مذهبی با حضور در میدان شهدا تا امامزاده یحیی به عزاداری و سینه زنی پرداختند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری تصریح کرد: همچنین مراسم پیاده روی از امامزاده عباس تا امامزاده یحیی در قالب حرم تا حرم با حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهرستان برگزار شد.