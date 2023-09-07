۷۰ درصد نیات موقوفات زنجان مربوط به برپایی مراسم عزاداری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۷۰ درصد نیات موقوفات استان زنجان مربوط به برپایی مراسم عزاداری و اطعام عزاداران امام حسین (ع) است، از این‌رو راهپیمایی عظیم و تمدن‌ساز اربعین فرصت خوبی برای اجرای نیت واقفان نیک‌اندیش زنجانی به‌شدت می‌رود که جزو وظایف ذاتی اوقاف و امور خیریه است.

وی ابراز کرد: موکب تجمیعی زنجان متشکل از موکب شهدای مقاومت زنجان، موکب شهدای کربلای اوقاف و موکب هیئت بیت‌العباس زنجان با پشتیبانی اوقاف و امور خیریه استان زنجان، امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان و بقعه حضرت قیدار نبی (ع) از روز چهارم شهریور ماه خدمت‌رسانی خود را در مرز خسروی آغاز کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان عنوان کرد: هر روز حدود ۳ هزار پرس در وعده صبحانه با اقلام نان، پنیر، املت و چای، ناهار با ساندویچ فلافل و شام با سرو جوجه کباب در میان زائران پیاده‌روی اربعین در این موکب توزیع شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این حدود ۵ بار در روز نیز میان وعده‌هایی مثل چای، شربت آبلیمو، بستنی، ذرت آبپز و هندوانه به تعداد مجموع ۱۰ هزار مورد در میان زائرانی که مرز خسروی المنذریة را برای ورود و خروج خود انتخاب کرده‌اند، توزیع شده است.

حجت‌الاسلام کرمی با اشاره به اینکه خدمت‌رسانی موکب زنجان در مرز خسروی یک روز پس از اربعین نیز ادامه دارد، یادآور شد: زیارت اربعین نیز در موکب تجمیعی زنجان در مرز خسروی قرائت شد.

وی با بیان اینکه خدمات موکب تجمیعی زنجان محدود به توزیع غذا و میان وعده نمی‌شود، افزود: اقامه نمازهای جماعت صبح و ظهر و مغرب، حضور روحانی در موکب و پاسخگویی به سوالات و مسائل شرعی و بیان احکام و احادیث و پخش ۱۰۰ هزار برگ دعای عهد با امام زمان و دعای فرج در قطع جیبی از خدمات فرهنگی این موکب است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان پخش ۷۰ هزار عدد برچسب «تک تک قدم‌هایم نذر ظهور امام زمان (عج)» قابل نسب بر روی لباس یا کوله‌پشتی در راستای ترویج یاد و نام امام زمان (عج) و اجرای طرح قرار دوازدهم سازمان اوقاف و امور خیریه را از دیگر فعالیت‌های فرهنگی - مذهبی این موکب برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: معرفی امامزادگان و بقاع شاخص استان و نام و تصویر شهدای مدافع حرم استان با نصب بنر از دیگر فعالیت‌های فرهنگی این موکب است.

حجت‌الاسلام کرمی تصریح کرد: این موکب اگرچه با پشتیبانی اوقاف، بقاع متبرکه و امامزادگان به فعالیت می‌پردازد، اما بدنه اصلی آن مردمی است و حدود ۱۰۰ نفر خادم افتخاری به صورت داوطلبانه در این موکب خدمت می‌کنند.

وی در مورد امکانات پیش‌بینی شده در مرز خسروی عنوان کرد: در این مرز امکانات مناسبی از سوی ایران مثل حمل و نقل رایگان تا پایانه خسروی و پایانه المنذریة و درمانگاه هلال احمر از سوی عراق پیش بینی شده است.