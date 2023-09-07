اجرای ۱۸۰ کیلومتر روشنایی در محورهای مواصلاتی اردبیل

کلیم‌الله وثوقی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۰ کیلومتر از سیستم روشنایی جاده اردبیل مغان که یکی از مطالبات اصلی در استان بود به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه این پروژه از روبروی آستان امام زاده سید صدرالدین تا روستای سامیان اجرا شده است، خاطرنشان کرد: در این مسیر ۲۲۰ پایه تیر برق ۱۴ متری نصب شده و فاصله هر تیر نیز ۵۰ متر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده استان اردبیل از نصب ۴۴۲ چراغ در تیر برق‌های مسیر خبر داد و بیان کرد: چراغ‌های نصب شده ۲۰۰ ولتی و کم مصرف هستند که در این راستا ۷۰ ترانسفورماتور برق هم نصب شده است.

وثوقی اضافه کرد: این پروژه از مهرماه ۱۴۰۰ شروع شده بود که برای این پروژه در مجموع ۱۹ میلیارد تومان به قیمت روز هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از اجرای ۱۸۰ کیلومتر سیستم روشنایی در جاده‌های مواصلاتی استان اردبیل خبر داد و تصریح کرد: اجرای سیستم روشنایی در محور اردبیل سرچم شامل مسیرهای مابین تونل‌های سرچم و انتها ی سرچم و ۱.۵ کیلومتر از مسیر استان آذربایجان شرقی است.

وثوقی گفت: سیستم روشنایی در تقاطع بران محور اردبیل پارس‌آباد، وراغول و هریس و مشگین‌شهر اجرا شده است.