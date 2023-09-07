خدمات اسکان و پذیرایی در ۶ موکب اطراف حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر رئیسیان زاده با اشاره به محورهای مختلف این خدمات اظهار کرد: محور اول برنامه‌های این مجموعه حمایت از مواکب و مجموعه‌های مردمی برای توسعه کمی و کیفی خدمت‌رسانی آن‌ها بوده که شامل اسکان، پذیرایی، راه‌اندازی ایستگاه‌های صلواتی، تعمیرات وسایل مختلف و… است.

حمایت از ۳۵۰ مجموعه مردمی در طرح «مشهد؛ خانه تو»

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی گفت: بنیاد کرامت رضوی در قالب طرح «مشهد؛ خانه تو»، اقلام حمایتی مورد نیاز میزبانی از زائران را در اختیار مجاوران میزبان قرار می‌دهد که شامل ۵٠ تن برنج، ١٠ تن گوشت قرمز و مرغ، ٢٠ تن شکر، ١۵ هزار عدد روغن، چای خشک و… خواهد بود و بین ٣۵٠ مجموعه مردمی توزیع می‌شود.

وی در ادامه افزود: محور دوم این خدمت‌رسانی، خدمات اسکان زائرین در اطراف حرم مطهر است که در این راستا شش موکب جامع، شامل موکب شهید الداغی در ره باغ رضوان، موکب شهید شوشتری در ره‌باغ حضرت زهرا (س)، موکب شهید عارفی در بولوار شهدای حج، موکب شهید برونسی در خیابان طبرسی، موکب شهدای گمنام در میدان شهدا و موکب شهید سنجرانی در مجموعه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی به زائران خدمات اسکان را ارائه می‌کنند. وی افزود: علاوه بر آن به امکانات آشپزخانه، پذیرایی، ارائه مشاوره، سرویس بهداشتی، حمام، و نیز مجهز هستند و پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود ٣٠ هزار نفر از این خدمات استفاده کنند.

استقرار ۶۰ غرفه خدمات عمومی در میدان شهدا

رئیسیان زاده با اشاره به دیگر حوزه خدمت‌رسانی بنیاد کرامت رضوی در روزهای پایانی ماه صفر تصریح کرد: با تدارک مجموعه‌های خدمت‌رسان صنفی و با هماهنگی شهرداری مشهد، حدود ۶٠ غرفه عرصه میدان شهدا برای ارائه خدمات عمومی از جمله ماساژ، شارژ تلفن همراه، تعمیرات لوازم زائران دایر می‌شود.

حمایت از ۳۰ موکب جاده‌ای

معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی در ادامه گفت: خدمت به زائران پیاده در چهار محور منتهی به مشهد مقدس شامل جاده قوچان، جاده سرخس، جاده نیشابور و جاده کلات، دیگر محور خدمات خواهد بود که حدود ٣٠ موکب جامع در این مسیرها اقلام حمایتی مثل گوشت و روغن، برنج، یخ و کپسول گاز برای پخت غذا دریافت می‌کنند و همچنین ۴٠ چشمه سرویس بهداشتی در ٨ نقطه از مسیرها تعبیه خواهد شد.