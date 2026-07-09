لحظه شماری مازندرانی ها برای دیدار آخر؛ از شالیزارهای شمال تا گنبد طلا

خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها: همزمان با حضور زائران در آیینهای مرتبط با مراسم تشییع رهبر شهید، ۳۰۰ موکب مردمی در مسیرهای استان مازندران و مشهد با ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی، صحنههایی از مشارکت و همدلی مردم را رقم زدهاند؛ حضوری که از دل جادهها تا بارگاه رضوی امتداد یافته است.
طی روزهای گذشته خیل زیادی از مشتاقان و عزاداران مازندرانی با خودروهای شخصی، اتوبوسها و کاروانهای مردمی از شهرهای مختلف استان، راهی مشهد شدند تا در آخرین وداع آقای شهید ایران شرکت کنند.
در روزهای اخیر، بخشی از مردم مازندران که پیشتر در آیینهای مرتبط در تهران و قم حضور یافته بودند، سفر خود را تا مشهد ادامه دادند. همزمان، در نقاط مختلف استان نیز موکبهایی با مشارکت هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی، خیران و دستگاههای اجرایی برای پذیرایی از زائران برپا شد.
بر اساس اعلام مسئولان، بیش از ۵۰ موکب از سوی مجموعههای مردمی و نهادهای مختلف مازندران در مشهد فعالیت دارند. این موکبها با ارائه غذای گرم، نوشیدنی، محل استراحت و خدمات فرهنگی، از زائران و مسافران پذیرایی میکنند.
در مرکز استان نیز با هماهنگی فرمانداری ساری، بیش از هشت موکب در نقاط مختلف شهر مستقر شدهاند تا خدمات اسکان موقت، پذیرایی و راهنمایی زائران را ارائه دهند. این موکبها تا پایان برگزاری مراسم به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
اما آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، تنها شمار موکبها یا حجم خدمات نیست؛ بلکه حضور خانوادههایی است که کیلومترها راه را طی کردهاند تا در واپسین وداع با رهبر شهید، خود را شریک این حماسه بدانند.
زائرانی که بی تاب وداع آخر هستند
حسین رضایی که همراه خانوادهاش از شهرستان آمل روانه مشهد شده است، به خبرنگار مهر میگوید: این آخرین دیدار با امام شهید هست و احساس کردیم باید خودمان را برسانیم
وی افزود: در مراسم تهران حضور داشتیم اما دلمان میخواست آخرین وداع را هم در کنار امام رضا(ع) انجام دهیم و در واقع ادای احترام به راه و آرمانی بود که تمام شهید برای آن جانفدا شدند.
زهرا قاسمی زائر دیگر مازندران که از قائمشهر به همراه خانواده به مشهد رفته است، میگوید: از شب قبل حرکت کردیم. خستگی راه اصلاً احساس نمیشود. هر جا نگاه میکنیم مردم با عشق خدمت میکنندو این صحنهها نشان میدهد که فرهنگ خدمت و ولایت در دل مردم زنده است.
در کنار این حضور گسترده، خدمترسانی موکبهای مازندرانی نیز تصویری متفاوت از مشارکت مردمی را به نمایش گذاشته است. موکب «طریقالرضا» از قائمشهر که به همت کانونهای خدمت رضوی برپا شده، طی دو روز فعالیت خود، به یکی از ایستگاههای پررفتوآمد زائران تبدیل شد.
سیدقاسم نوربخش، دبیر کانونهای خدمت رضوی شهرستان قائمشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خدمات ارائه شده میگوید: تمام تلاش خادمیاران این بود که زائران با خاطرهای خوش این مسیر را طی کنند. در این دو روز بیش از ۱۲ هزار ساندویچ، حدود یک و نیم تن هندوانه، بیش از ۱۵ هزار استکان چای متبرک و بیش از ۱۷ هزار لیوان شربت میان زائران توزیع شد.
وی میافزاید: فعالیت موکب فقط به پذیرایی محدود نیست، رواق فرهنگی با برنامههایی مانند معرفی کتاب، نقاشی کودکان، نگارش دلنوشته برای امام رضا(ع) و برنامههای فرهنگی متنوع فعال بود. همچنین رواق سلامت با انجام غربالگری قند خون، ارائه مشاوره پزشکی و دارویی به زائران خدمات رایگان ارائه کرد.
برپایی ۸ موکب خدمت به زائران امام شهید در مسیر ساری - مشهد
در داخل مازندران موکب های زیادی برای خدمت رسانی فعال است، در ساری نیز با تأکید سرپرست فرمانداری شهرستان، بیش از هشت موکب برای خدمترسانی به زائران مستقر شدهاند.
اسکندر بهروزینیا فرماندار ساری در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: موکبها در نقاط مختلف شهر، اسکان موقت، پذیرایی و خدمات رفاهی را برای کاروانهای عبوری فراهم کردهاند.
همزمان، در ۲۲ شهرستان مازندران نیز موکبهای متعددی با مشارکت هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی، خیران و دستگاههای اجرایی فعالیت میکنند.
مصطفی سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، در بازدید از موکبهای مستقر در ساری و میاندورود، از حضور گسترده مردم و تلاش گروههای مردمی قدردانی کرد و خدمترسانی به زائران را جلوهای از مشارکت اجتماعی و همدلی مردم استان دانست.
اما شاید زیباترین تصویر این روزها را بتوان در کنار جادههای مازندران دید؛ جایی که پیرمردی با استکان چای از زائران پذیرایی میکند، نوجوانی بطری آب تعارف میکند، بانوان روستایی با دستپخت خود سفرهای ساده اما صمیمی گستردهاند و کودکان با لبخند، بستههای فرهنگی را میان مسافران توزیع میکنند.
هیچکس از ساعت خدمت نمیپرسد. کسی به دنبال دیده شدن نیست. هر کس هرچه در توان دارد، آورده است؛ یکی دیگ غذا، دیگری چند بسته آب معدنی، آن یکی چادر برای استراحت زائران و دیگری فقط دو دست توانمند برای خدمت.
در مسیرهای منتهی به مشهد، پلاکاردهایی با شعارهای مذهبی و پرچمهای سیاه و سبز، فضای معنوی ویژهای ایجاد کردهاند. بسیاری از موکبها تا نیمههای شب فعال هستند و برخی حتی محل استراحت رانندگان و خانوادههایی شدهاند که ساعتها در جاده بودهاند.
فضای مشهد نیز این روزها حال و هوایی متفاوت دارد. حضور هزاران زائر از استانهای مختلف، صحنهای حرم را به دریایی از جمعیت تبدیل کرده است؛ جمعیتی که در کنار زیارت امام رضا(ع)، برای وداع با رهبر شهید گرد هم آمدهاند.
در میان این ازدحام، لهجه شیرین مازندرانی بارها به گوش میرسد. خانوادههایی که پرچم استان یا نام شهرشان را همراه دارند، در گوشه و کنار صحنها دیده میشوند و بسیاری از آنان راهی موکبهای هماستانیهای خود میشوند؛ جایی که چای داغ، غذای گرم و لبخند خادمان، خستگی راه را از تنشان میگیرد.
فعالیت ۵۰ موکب مازندران در مشهد
محمدعلی باقری رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران نیز با اشاره به فعالیت ۵۰ موکب استان در مشهد مقدس گفت: این کواکب به زائران و عاشقان خدمات رسانی می کنند.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: برای ما فرقی ندارد زائر از کدام استان آمده باشد. هر کسی که وارد موکب میشود، مهمان امام رضا(ع) است و ما فقط افتخار خدمتگزاری داریم.
مردم مازندران و عاشقان ولایت منتظر آغاز مراسم رسمی تشییع و وداع آخر با پیکر مطهر رهبر شهید هستند تا رشتهای از عشق، ارادت و خود را به نمایش گذارند.
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