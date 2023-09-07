  1. استانها
  2. قزوین
۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۵۶

مدیرعامل توزیع نیروی برق استان قزوین تاکید کرد؛

البرز همچنان در وضعیت قرمز مصرف برق

البرز همچنان در وضعیت قرمز مصرف برق

قزوین - مدیرعامل توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: نقشه مصرف برق استان قزوین نشان می‌دهد که منطقه البرز از صبح امروز تا کنون الگوی مصرف برق را رعایت نکرده است.

مسعود خواجه‌وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان مصرف برق در استان قزوین اظهار کرد: نقشه مصرف برق استان قزوین نشان می‌دهد که منطقه البرز از صبح امروز تا کنون همچنان با مصرف بالای ۶ درصد الگو در وضعیت قرمز مصرف برق قرار دارد.

وی افزود: منطقه محمدیه شهرستان البرز نیز که صبح در وضعیت سبز قرار داشت با افزایش مصرف در وضعیت نارنجی قرار گرفت.

مدیرعامل توزیع نیروی برق استان قزوین تاکید کرد: این منطقه بین ۴ تا ۶ درصد بیشتر از الگو، برق مصرف می‌کند و باید مردم تغییراتی را در این منطقه در میزان برق مصرفی ایجاد کنند.

وی در پایان یادآور شد: تاکستان هم در وضعیت زرد قرار دارد و می‌تواند با رعایت کمتر از ۴ درصد در وضعیت سبز قرار بگیرد.

کد مطلب 5881063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها