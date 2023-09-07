البرز همچنان در وضعیت قرمز مصرف برق

مسعود خواجهوند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان مصرف برق در استان قزوین اظهار کرد: نقشه مصرف برق استان قزوین نشان میدهد که منطقه البرز از صبح امروز تا کنون همچنان با مصرف بالای ۶ درصد الگو در وضعیت قرمز مصرف برق قرار دارد.
وی افزود: منطقه محمدیه شهرستان البرز نیز که صبح در وضعیت سبز قرار داشت با افزایش مصرف در وضعیت نارنجی قرار گرفت.
مدیرعامل توزیع نیروی برق استان قزوین تاکید کرد: این منطقه بین ۴ تا ۶ درصد بیشتر از الگو، برق مصرف میکند و باید مردم تغییراتی را در این منطقه در میزان برق مصرفی ایجاد کنند.
وی در پایان یادآور شد: تاکستان هم در وضعیت زرد قرار دارد و میتواند با رعایت کمتر از ۴ درصد در وضعیت سبز قرار بگیرد.
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