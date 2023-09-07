وضعیت بیرانوند را آزمایش پزشکی مشخص می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیرانوند در جریان دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال مقابل بلغارستان مصدوم شد و از زمین مسابقه بیرون رفت.

علیرضا حقیقت پزشک پرسپولیس درباره آخرین وضعیت این بازیکن اظهار کرد: طبق اعلام کادر پزشکی تیم ملی، بیرانوند از ناحیه کشاله پا دچار آسیب‌دیدگی شده و کارهای اولیه به سرعت برای او انجام شده است. قرار است او فردا پس از بازگشت به تهران برای انجام تصویربرداری پزشکی اعزام شود و پس از مشخص شدن جواب آزمایشات، میزان دقیق آسیب‌دیدگی او مشخص خواهد شد.

همچنین رضا درویش در تماس با مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی جویای مصدومیت و حال بیرانوند شد.