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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۲۳:۲۵

وضعیت بیرانوند را آزمایش پزشکی مشخص می کند

وضعیت بیرانوند را آزمایش پزشکی مشخص می کند

تکلیف دروازه بان ملی پوش پرسپولیس پس از معاینات پزشکی مشخص می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیرانوند در جریان دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال مقابل بلغارستان مصدوم شد و از زمین مسابقه بیرون رفت.

علیرضا حقیقت پزشک پرسپولیس درباره آخرین وضعیت این بازیکن اظهار کرد: طبق اعلام کادر پزشکی تیم ملی، بیرانوند از ناحیه کشاله پا دچار آسیب‌دیدگی شده و کارهای اولیه به سرعت برای او انجام شده است. قرار است او فردا پس از بازگشت به تهران برای انجام تصویربرداری پزشکی اعزام شود و پس از مشخص شدن جواب آزمایشات، میزان دقیق آسیب‌دیدگی او مشخص خواهد شد.

همچنین رضا درویش در تماس با مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی جویای مصدومیت و حال بیرانوند شد.

کد مطلب 5881142

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