به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار آذربایجان‌شرقی، با اشاره به نقش اصناف و تولیدکنندگان در تأمین نیازهای مردم و حفظ ثبات بازار اظهار کرد: فعالان اقتصادی استان در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم، همراهی قابل توجهی با دولت و مردم داشتند و برای حفظ آرامش بازار تلاش کردند.

وی با بیان اینکه تأمین بازار یکی از سازوکارهای اصلی تنظیم بازار است، افزود: خوشبختانه این هدف تاکنون محقق شده و اتحادیه‌ها، اصناف و تشکل‌های صنفی نیز در کنار دستگاه‌های نظارتی، نقش مؤثری در تأمین نیازهای مردم و نظارت بر بازار ایفا کرده‌اند.

استاندار آذربایجان‌شرقی با قدردانی از عملکرد اصناف در شرایط جنگی، تصریح کرد: اصناف استان در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم همراهی کردند و با وجود افزایش قیمت‌ها در برخی مقاطع، تأمین و تولید کالاهای اساسی همچنان مورد توجه قرار گرفت.

سرمست از بررسی پیشنهادهایی برای حمایت از چند قلم کالای اساسی در بازار استان خبر داد و گفت: اجرای این سیاست‌ها می‌تواند به ایجاد تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کمک کند.

وی درباره تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز اظهار کرد: استان برای تأمین و ترخیص کالاهای مورد نیاز منتظر تفویض اختیار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت نماند و با استفاده از اختیارات شورای تأمین استان، اقدامات لازم را برای تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید استان و استان‌های همجوار انجام داد.

سرمست با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای اقتصادی کشور، خروج از اقتصاد دستوری را لازمه دستیابی به اقتصادی سالم و رقابتی دانست و افزود: برای رسیدن به اقتصادی بدون رانت باید از سازوکارهای دستوری فاصله بگیریم؛ هرچند تحقق این هدف در شرایط فعلی دشوار به نظر می‌رسد، اما حرکت به این سمت ضروری است.

در پایان این نشست که با حضور حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد، از سه واحد تولیدی شمال‌غرب کشور با اهدای تندیس گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان قدردانی شد.