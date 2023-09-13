به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر امروز چهارشنبه در دیدار «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق، ضمن قدردانی از میزبانی کریمانه دولت و ملت این کشور از زوار امام حسین (ع) و برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، همکاری وزارتخانه‌های دولت عراق، نیروهای مرزبانی و حشدالشعبی و همچنین همت مردم عراق به‌ویژه موکب‌داران را در برگزاری باشکوه این مراسم مهم و تأثیرگذار دانست.

رئیسی در ادامه اختلاط و امتزاج خون شهدای ایرانی و عراقی از جمله سپهبد شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس در دفاع از عتبات مقدسه و تمامیت ارضی عراق در کنار روابط دینی، فرهنگی و تاریخی را مهمترین سند در استحکام روابط دو کشور و نفی کننده هرگونه جدایی میان دو ملت دانست و گفت: در روزهایی که عراق تحت محاصره گروه تروریستی داعش بود، جمهوری اسلامی ایران از هیچ کمکی برای دفاع از عراق مضایقه نکرد و ثابت کرد ایران دوست روزهای سخت عراق است.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حضور گروهک‌های تروریستی در مرز مشترک یا درون خاک عراق، به هیچ وجه از سوی ایران قابل تحمل نیست، بر لزوم اجرای کامل توافقات مربوطه تاکید کرد.

«فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس اقلیم کردستان عراق به دکتر رئیسی، دیدارهای مستمر هیئت‌های دیپلماتیک و مقامات عالی‌رتبه دو کشور را نشانده روابط مستحکم، قوی و رو به گسترش ایران و عراق دانست و گفت‌: امروز روابط دو کشور از روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی فراتر رفته و به برکت عشق دو ملت به امام حسین (ع)، شاهد روابط شخصی و خانوادگی میان مردم ایران و عراق هستیم و باید از این روابط بی‌نظیر صیانت کنیم.

وزیر امور خارجه عراق در ادامه ضمن ارائه گزارشی از اجرای توافقات دو کشور از جمله در حوزه امنیتی، بر پایندی و تعهد کامل عراق به این توافقات تاکید کرد و گفت‌: دولت عراق به هیچ عنوان به هیچ جریان و گروهی اجازه نخواهد داد از خاک این کشور تهدید و تعدی به مرزهای همسایگان به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران صورت دهند، یا در خاک عراق استقرار یابند.