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۲۳ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۵۹

رسانە های اقلیم کردستان اعلام کردند؛

عقب نشینی گروهک های مسلح ضد انقلاب از مرزهای ایران و اقلیم

عقب نشینی گروهک های مسلح ضد انقلاب از مرزهای ایران و اقلیم

در روزهای پایانی موعد تعیین شدە در توافق امنیتی ایران و عراق، منابع آگاە از عقب نشینی گروهک های مسلح ضد انقلاب از مرزهای مشترک ایران و اقلیم کردستان خبر دادند.

بە گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نزیک بە گروهک‌های معاند کرد مستقر در شمال عراق، اعلام کرد: همە نیروهای مسلح وابستە بە گروهک‌های کردی از کوه‌های هلگورد و بربزین (مرز مشترک ایران و اقلیم) عقب نشینی کردەاند.

این منبع کە نام وی فاش نشدە است بە صدای آمریکا گفتە است: قرار است هیئت ناظر اقلیم کردستان و عراق بە این کوه‌ها بروند و تمامی مقرهای گروهک‌های معاند را تخریب کنند.

این خبر در رسانە های کردی منطقە بازتاب گستردەای داشتە است.

طبق توافق امنیتی و نظامی میان ایران و عراق کە اسفند ۱۴۰۱ امضا شد، دولت عراق فدرال و حکومت اقلیم کردستان تا روز ۲۸ شهریور فرصت دارند گروهک‌های ضد انقلاب را خلع سلاح و از مرزهای ایران دور کنند. در غیر اینصورت سپاە پاسداران برای حفظ امنیت ایران حملات خود علیە مقر تروریست‌های مستقر در شمال عراق را از سر خواهد گرفت.

دولت عراق و اقلیم کردستان در تلاش هستند در اسرع وقت این گروهک‌ها را از مرزهای ایران دور و در کمپ پناهندگان سازمان ملل مستقر کنند.

کد مطلب 5886224

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