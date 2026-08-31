تأکید مدیرعامل پتروشیمی سروش مهستان بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت پتروشیمی سروش مهستان عسلویه همزمان با فرارسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان در شهرستان‌های دیر، کنگان و جم دیدار و بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و محیط‌های صنعتی تأکید کرد.

صادق شیبانی در جریان این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: شهدا و خانواده‌های آنان با ایستادگی و تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود، زمینه عزت، امنیت و پیشرفت امروز کشور را فراهم کردند و وظیفه ماست که این مسیر و ارزش‌های والای آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به فرهنگ ایثار و شهادت در فضای صنعتی کشور افزود: نباید اجازه دهیم ارزش‌های ایثار و شهادت در میان روزمرگی‌های فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کمرنگ شود. صنعت علاوه بر مأموریت‌های تولیدی و توسعه‌ای، در قبال جامعه و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز مسئولیت دارد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی سروش مهستان خاطرنشان کرد: در این شرکت تلاش کرده‌ایم در کنار فعالیت‌های صنعتی و توسعه‌ای، ارتباط با خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود دنبال کنیم و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.

شیبانی با اشاره به همراهی جمعی از مدیران و کارکنان شرکت در این دیدارها گفت: حضور همکاران در دیدار با خانواده‌های شهدا برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که آشنایی نسل جوان و کارکنان صنعت با سبک زندگی، فداکاری و صبر خانواده‌های شهدا، یکی از مؤثرترین راه‌های انتقال فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم در چه سرزمینی و در کنار چه انسان‌هایی زندگی می‌کنیم. آرامش و فرصت خدمت امروز ما، حاصل فداکاری انسان‌هایی است که از جان خود گذشتند و خانواده‌های شهدا نیز با صبر و استقامت، مسیر پرافتخار آنان را ادامه داده‌اند. تکریم این خانواده‌ها کمترین وظیفه‌ای است که می‌توانیم در قبال ایثار و فداکاری آنان انجام دهیم.

مدیرعامل پتروشیمی سروش مهستان با اشاره به توانمندی جوانان و متخصصان ایرانی در عرصه صنعت اظهار کرد: همان‌گونه که جوانان این سرزمین در عرصه دفاع از کشور با تکیه بر ایمان، اراده و توان خود حماسه آفریدند، امروز نیز جوانان ایرانی می‌توانند با اتکا به دانش و تخصص خود، مسیر پیشرفت و خودکفایی صنعتی کشور را با قدرت ادامه دهند.

وی افزود: یکی از جلوه‌های فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای سربلندی کشور است و ما باید این روحیه را در عرصه تولید، صنعت و توسعه نیز دنبال کنیم.

شیبانی تأکید کرد: فرهنگ ایثار و شهادت باید در متن جامعه و محیط‌های کاری و صنعتی جاری باشد و ما در صنعت باید همان مسیری را ادامه دهیم که شهدا برای سربلندی کشور ترسیم کردند؛ مسیری مبتنی بر ایمان، مسئولیت‌پذیری، فداکاری، خدمت و تلاش برای پیشرفت ایران اسلامی.

تجلیل از خانواده شهدای جنگ رمضان در جنوب استان بوشهر

در جریان این دیدارها، مدیرعامل و جمعی از مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی سروش مهستان با خانواده‌های شهید احسان حاجیان در شهرستان دیر، شهید مهدی بازاد، شهید مسعود مظفری‌پور و شهید دکتر عبدالله اصل علوان در شهرستان کنگان و شهید حبیب نوذری و شهید حیدر آزاد در شهرستان جم دیدار و از صبر، استقامت و همراهی خانواده‌های معظم این شهیدان تجلیل کردند.

در این دیدارها، جمعی از مسئولان و فرماندهان نظامی منطقه از جمله فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت عباس(ع) شهرستان جم، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) شهرستان کنگان و جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر نیز حضور داشتند.

تأکید فرماندهان سپاه بر تداوم دیدار با خانواده شهدا

سرهنگ محمد خلیلی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت عباس(ع) شهرستان جم نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، از روحیه جهادی، ایثارگری و خدمت بی‌منت شهدا به مردم تمجید کرد.

وی با بیان این که خانواده‌های شهدا و خود شهدا، از برگزیدگان الهی هستند، ابراز داشت: بسیاری از این شهدا در کنار فعالیت‌های حرفه ای خود با حضور در مراکز بسیج در تأمین امنیت محلات و گروه‌های جهادی نیز حضوری فعال داشتند.

خلیلی از حضور مدیرعامل و کارکنان پتروشیمی سروش مهستان در دیدار با خانواده‌های معزز شهدا قدردانی کرد و تداوم این حرکت فرهنگی را در تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در مجموعه‌های صنعتی و میان نسل جوان مؤثر دانست.

همچنین سرهنگ پاسدار سیدعلی حسینی‌نیا، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله(ص) شهرستان کنگان، با قدردانی از حضور مدیرعامل و مجموعه شرکت پتروشیمی سروش مهستان در دیدار با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان، این دیدارها را اقدامی فراتر از یک برنامه مناسبتی دانست و گفت: تکریم خانواده شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان، گامی مؤثر در انتقال فرهنگ ایثار، شهادت و فداکاری به نسل جوان است

وی با تقدیر از صادق شیبانی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی سروش مهستان، برای توجه ویژه به خانواده‌های شهدا و همراه کردن مدیران و کارکنان شرکت در این دیدارها، ابراز امیدواری کرد این رویکرد فرهنگی و اجتماعی با استمرار چنین برنامه‌هایی در مجموعه‌های صنعتی و جامعه بیش از پیش نهادینه شود.