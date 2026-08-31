به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیئتمدیره خانه مطبوعات و رسانههای خراسان رضوی، جواد طاریبخش بهعنوان مدیر جدید خانه مطبوعات انتخاب شد.
پس از استعفای مجتبی صدیقی مدیر پیشین خانه مطبوعات، اعضای هیئتمدیره ضمن پذیرش استعفا و تقدیر از زحمات وی، فرآیند انتخاب مدیر جدید را آغاز کردند.
صدیقی در متن استعفای خود، تأکید کرده است که این تصمیم پس از تأمل و با در نظر گرفتن تمامی شرایط فعلی اتخاذ شده است.
وی در بخشی از این نامه نوشته است: «بیتردید، تغییر و تحول در نهادهای مدنی، بخشی از ذات پویای مدیریت است. اعتقاد راسخ دارم که این تصمیم، راه را برای ورود نگاهها، انرژیها و ایدههای نو هموار خواهد کرد.»
پس از استعفای صدیقی، اعضای هیئتمدیره طی دو جلسه کاری در دو هفته، با در نظر گرفتن هفت شاخص ویژه، به بررسی گزینههای واجد شرایط برای مدیریت خانه مطبوعات پرداختند. در این جلسات گزینههای مختلف مطرح و برخی برنامههای خود را ارائه کردند و در نهایت، هیئتمدیره در جلسه صبح امروز با اکثریت آرا جواد طاریبخش را بهعنوان مدیر جدید خانه مطبوعات و رسانههای خراسان رضوی انتخاب کرد.
طاریبخش از فعالان باسابقه عرصه رسانه است. فعالیت حرفهای در روزنامهها، صداوسیما و خبرگزاریهای مختلف، عضویت در هیئترئیسه انجمن ورزشینویسان استان و عضویت در هیئتمدیره خانه مطبوعات استان از جمله سوابق کاری اوست.
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