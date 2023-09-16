۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲

برای دیدار پرسپولیس - النصر؛

تصاویری از ورود تجهیزات VAR به ورزشگاه آزادی/ انجام تست در دو روز

سیستم داور ویدئویی برای بازی پرسپولیس و النصر عربستان وارد ورزشگاه آزادی شد تا در دو روز آینده تست های لازم در مورد استفاده از آن انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستم‌های داور ویدئویی فوتبال صبح امروز شنبه ۲۵ شهریور وارد ورزشگاه آزادی شد تا در محل‌های تعیین شده قرار گرفته و تست‌های فنی برای استفاده در بازی پرسپولیس و النصر عربستان انجام شود.

این دوربین‌ها به صورت اجاره‌ای تهیه شده و تا پایان رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی برای این بازی‌ها استفاده خواهد شد.

VAR وارد ورزشگاه آزادی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و النصر عربستان ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه سه شنبه ۲۸ شهریور در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.

تخلف باشگاه پرسپولیس با انتشار پستی در فصل ۲۰۲۰ لیگ قهرمانان آسیا با جریمه کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر محرومیت یک جلسه این باشگاه از حضور هوادارانش روبرو شد تا هیچ هواداری در ایران شانس تماشای بازی ستاره‌هایی مثل رونالدو، مانه و… را از نزدیک نداشته باشد.

