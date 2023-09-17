به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هلال احمر در دیدار با جاگان چاپاگان، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال احمر گفت: از آنجایی که هلال احمر در ایران علاوه بر امداد در زمینه نجات هم فعالیت می‌کند، تجارب عملیاتی متنوع و متعددی دارد که می‌تواند اندوخته‌ای غنی برای تبادل تجربه و اشتراک دانش عملیاتی بین ایران با فدراسیون و سایر جمعیت‌های ملی باشد.

سلیمانی افزود: تیم‌های هلال احمر ایران در عملیات‌های داخلی و بین‌المللی سوابق درخشانی دارند. در حوزه نجات رشته‌های تخصصی آوار، کوهستان، جاده و محیط‌های آبی به تفکیک آموزش‌ها و بازآموزی مناسب آن ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در زمینه امداد نیز علاوه بر اسکان و تغذیه اضطراری، تیم‌های حمایت روانی از آسیب‌دیدگان حوادث در جریان عملیات فعال هستند.

در این نشست همچنین معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: هلال احمر ایران از اندک جمعیت‌های ملی است که سال‌ها تلاش کرده با اتکای به تولید در تأمین نیازهای امدادی و درمانی خود مستقل باشد.

راضیه عالیشوندی گفت: صنایع نساجی هلال، علاوه بر لباس، کوله، کیسه خواب و ملزومات انفرادی، چادرهای اسکان اضطراری را در تیپ‌های مختلف طراحی و تولید می‌کند. تولید این چادرها از پارچه بافی، تا دوخت و حتی تولید لوله و اتصالات آن، همگی در همین شرکت انجام می‌شود و ظرفیت خطوط تولید آن به میزانی است که می‌تواند خط صادراتی بزرگی با کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) ایجاد کند.

عالیشوندی در ادامه به تولیدات سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ایران در زمینه سلامت اشاره کرد و گفت: مجموعه‌های سها متعلق به هلال احمر در زمینه تولیدات تجهیزات پزشکی و دارو و توزیع آن فعال هستند. به عنوان مثال ست دیالیز تولید سها بخش بزرگی از بازار ایران را در دست دارد. این شرکت همچنین از بزرگترین تولید کنندگان سرنگ در ایران است. وضعیت در زمینه تولید دارو هم به همین شکل است.

وی توضیح داد: هلال احمر ایران این آمادگی را دارد که مازاد تولیدات خود پس از رفع نیاز مصرف داخلی را در سبد خرید فدراسیون و جمعیت‌های ملی دیگر برای مصرف در عملیات‌های بشردوستانه قرار دهد.

جاگان چاپاگان افزود: ظرفیت‌های هلال احمر ایران بستری است که موفقیت این جمعیت در عملیات‌های ملی و بین‌المللی بر روی آن استوار شده و قدرت گرفته است.

وی گفت: خوشبختانه فراوانی نیروی انسانی داوطلب در هلال احمر ایران و تربیت تخصصی این نیروها در رشته‌های مختلف، توانسته این جمعیت را به یکی از جمعیت‌های توانمند و موفق عضو فدراسیون تبدیل کند