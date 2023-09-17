تقویت اورژانس در شهرستان دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی یکشنبه شب در دیدار با رئیس و پرسنل اورژانس ۱۱۵ دیلم با تبریک ۲۶ شهریور ماه روز اورژانس و فوریت‌های پزشکی اظهار داشت: نقش و تلاش شبانه روزی نیروهای اورژانس در امداد رسانی به شهروندان بر کسی پوشیده نیست.

فرماندار دیلم افزود: ارزش معنوی کار پرسنل اورژانس قابل سنجش نیست و این افراد با احساس مسئولیت و عشق به همنوع، تمام تلاش خود را برای نجات جان شهروندان بدون هرگونه نگاه تبعیض آمیز به کار می‌بندند که قابل تقدیر است.

وی خاطرنشان کرد: کار کردن در اورژانس با توجه به شرایط حساس کاری آن، حقیقتاً مستلزم دارا بودن روحیه صبر و ایثارگری است.

وی در ادامه با اشاره اینکه بروز رسانی علمی و توانمندی روحی باید توأمان باشد، افزود: از همه پرسنل زحمتکش اورژانس می‌خواهم کماکان با حفظ روحیه نجات گری و انسان دوستی، خود را هم به علم روز و هم توانمندی جسمی و روحی بیارایند و با سرعت عمل و مراقبت از تک تک بیماران و مصدومان، قداست نجات بخشی خود را همواره حفظ کنند.

فرماندار دیلم در پایان به پاس زحمات بی وقفه و شبانه روزی و رضایتمندی حداکثری مردم از تلاش‌های خستگی ناپذیر کارکنان اورژانس ۱۱۵ تقدیر و تشکر کرد.