آغاز مراسم تشییع و بدرقه پیکرهای شهدای مدافع امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و بدرقه پیکرهای شهدای مدافع امنیت خراسان جنوبی دقایقی پیش با حضور خانواده شهدا، مردم و مسئولان استان در شهرستان نهندان آغاز شد.

مراسم تشییع «سرهنگ دوم حسن طاهری و ستواندوم سجاد زارع» از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر توسط مردم شهرستان نهبندان از محل مصلی امام علی (ع) این شهرستان آغاز شده است.

شهید ستوان دوم «سجاد زارع مقدم» برای خاکسپاری به زادگاهش شهرستان قاین انتقال خواهد یافت که مراسم تشییع این شهید بزرگوار امروز ساعت ۱۳۰۰ در شهر قاین از محل مسجد جامع به سمت گلزار شهدا برگزار خواهد شد.

همچنین پیکر پاک شهید سرهنگ دوم «حسن طاهری» نیز به زادگاهش استان خراسان رضوی شهرستان گناباد انتقال خواهد یافت.