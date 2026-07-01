پیکر شهید مدافع وطن «افشین فتحی» در بیجار تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع وطن، ستوان‌سوم افشین فتحی، عصر چهارشنبه از میدان آیت‌الله فاضل گروسی به سمت گلزار شهدای بیجار برگزار شد.

در این آیین، مردم ولایتمدار و قدرشناس شهرستان بیجار با حضور پرشور خود، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا، انقلاب اسلامی و مدافعان امنیت تجدید میثاق کردند.

فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور داشتند و پیکر این شهید والامقام را تا گلزار شهدای بیجار بدرقه کردند.

ستوان‌سوم افشین فتحی، از نیروهای فراجا و اهل شهرستان بیجار، در حین انجام مأموریت و پاسداری از امنیت مردم در ایست و بازرسی بانه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.