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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

پیکر شهید مدافع وطن «افشین فتحی» در بیجار تشییع شد

پیکر شهید مدافع وطن «افشین فتحی» در بیجار تشییع شد

بیجار- پیکر مطهر شهید مدافع وطن، ستوان‌سوم افشین فتحی، با حضور گسترده مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی، بسیجیان و اقشار مختلف مردم در بیجار تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع وطن، ستوان‌سوم افشین فتحی، عصر چهارشنبه از میدان آیت‌الله فاضل گروسی به سمت گلزار شهدای بیجار برگزار شد.

در این آیین، مردم ولایتمدار و قدرشناس شهرستان بیجار با حضور پرشور خود، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا، انقلاب اسلامی و مدافعان امنیت تجدید میثاق کردند.

پیکر شهید مدافع وطن «افشین فتحی» در بیجار تشییع شد

فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و اقشار مختلف مردم در این مراسم حضور داشتند و پیکر این شهید والامقام را تا گلزار شهدای بیجار بدرقه کردند.

پیکر شهید مدافع وطن «افشین فتحی» در بیجار تشییع شد

ستوان‌سوم افشین فتحی، از نیروهای فراجا و اهل شهرستان بیجار، در حین انجام مأموریت و پاسداری از امنیت مردم در ایست و بازرسی بانه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6876820

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