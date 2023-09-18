به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا با اشاره به تلفات گسترده اوکراین در جنگ با روسیه، گفت که از دست رفتن قلمرو اوکراین و قرار گرفتن آن در اختیار مسکو، «مسالهای قابل مذاکره بود!»
ترامپ در گفتوگو با ان.بی.سی گفت: تسلیم قلمرو اوکراین به روسیه موضوعی قابل مذاکره بود. بسیاری انتظار داشتند که کییف در ازای صلح، از ادعاهایش بر سر کریمه و سایر مناطق دست بکشد.
وی تاکید کرد: بنابراین آنها میتوانستند با یک توافق، قلمرو کمتری نسبت به آنچه روسیه هماکنون در اختیار دارد، از دست بدهند؛ توافقی که در آن هیچکس کشته نمیشد و آنها میتوانستند کشوری به نام اوکراین داشته باشند. حالا هیچکس نمیداند که آیا اوکراین به طور تمام و کمال کنترل کشور را به دست خواهد گرفت یا نه!
منظور ترامپ از «سایر بخشهای کشور»، احتمالاً جمهوریهای دونتسک و لوهانسک است؛ مناطقی که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه سه روز پیش از آغاز عملیات نظامی مسکو در کییف، استقلال آنها را به رسمیت شناخت. پس از برگزاری همهپرسی در سپتامبر پارسال، هر دو منطقه به فدراسیون روسیه الحاق شد و علاوه بر این، دو منطقه خرسون و زاپروژیا نیز به روسیه ملحق شدند. کریمه نیز در سال ۲۰۱۴ به مسکو پیوست.
ترامپ در ادامه ادعای خود مبنی بر اینکه در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا، ظرف ۲۴ ساعت جنگ را پایان خواهد داد را تکرار کرد.
وی تصریح کرد: آنها را به یک اتاق خواهم کشاند و توافق را نهایی میکنم. اگر جنگ شروع نمیشد، توافق آسانتر بود و از همه چیز مهمتر، صدها نفری که کشته شدند، حالا زنده بودند اما من میتوانم این کار را بکنم و خیلی هم زود این کار خواهم کرد.
رئیس جمهور سابق آمریکا همچنین مدعی شد که او در دوران ریاست جمهوریاش «اوکراین و روسیه از هر کاری برحذر داشت و قیمت پایین نفت که به گفته او، دستاورد دوران حضورش در کاخ سفید بود، تامین بودجه عملیات نظامی را برای روسیه پرهزینه میکرد.»
موضع ترامپ در قبال اوکراین کاملاً با موضع جو بایدن، رئیس جمهور کنونی آمریکا متفاوت است. بادن همواره متعهد شده است که تا «هر زمان که طول بکشد» از اوکراین حمایت نظامی خواهد کرد.
