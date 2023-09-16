حمایت غافلگیرکننده ترامپ از بایدن؛ «جو خیلی پیر نیست فقط ...!»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی.آر.تی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در اقدامی غافلگیرکننده از جو بایدن، رئیس جمهور کنونی این کشور حمایت کرد و گفت که خلاف آنچه گفته میشود، بایدن برای دومین دوره حضور در کاخ سفید «خیلی پیر نیست» و بلافاصله اضافه کرد که مشکل بایدن برای انتخاب مجدد «عدم صلاحیت اوست!»
اظهارات ترامپ در برههای مطرح شده است که بحث کهولت طبقه سیاسی، به سوژه داغ مردم این کشور بدل شده؛ مولفهای که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا به شدت مورد توجه قرار گرفته است. بایدن تا این انتخابات ۸۲ و ترامپ نیز ۷۸ ساله خواهند شد.
نظرسنجیها نشان میدهد که گرچه اختلاف سنی بین دو نامزد اصلی انتخابات ناچیز است اما آمریکاییها درباره سن و سال بایدن نگران هستند به طوری که از هر چهار آمریکایی، سه نفر نسبت به توانایی او برای حضور دوباره در کاخ سفید تردید دارند.
ترامپ دراینباره گفت: برخی از رهبران بزرگ جهان در دهه ۸۰ زندگیشان بودهاند. با این حال، من هنوز به نزدیکی ۸۰ هم نرسیدهام!
وی افزود: و بایدن هم خیلی پیر نیست اما فکر میکنم که او صلاحیت ندارد و این مشکل بزرگتری است.
بایدن که در دوران جوانی با مشکل تکلم مواجه بود، اغلب به دلیل گافهای گفتاری و رفتاری مورد تمسخر قرار میگیرد. ترامپ نیز به سهم خود گافهای کلامی عجیب و غریب داشته، کلمات را مبهم تلفظ کرده و در راه رفتن هم با مشکلاتی روبهرو بوده است. با این حال، او مدعی است که سن و سالش جای نگرانی ندارد و والدینش هم عمر طولانی کردهاند و «از لحاظ ژنتیکی مشکلی ندارد!»
