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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۵۱

توسط نشر خیمه؛

کتاب جدید امیررضا مافی از روایتهای عرفانی درباره خدا منتشر شد

کتاب جدید امیررضا مافی از روایتهای عرفانی درباره خدا منتشر شد

کتاب «مرافقت و مفارقت» نوشته امیررضا مافی توسط نشر خیمه منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مرافقت و مفارقت» نوشته امیررضا مافی به تازگی توسط نشر خیمه منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این کتاب شامل روایت‌های عرفانی درباره شناخت خدا، رفاقت با حضرت حق و نسبت این رفاقت با فراقت از عالم ماده، شناخت مفهوم فقر و غنا در نسبت با ساحت الهی، و اهمیت مسئله معرفت به عنوان کلیدی‌ترین عنصر کمال انسانی در زیست این‌جهانی است.

۵۲ بخش این اثر که به صورت اول شخص و روایی، واگویه‌های راوی با خویشتن و دیگران نزدیک اوست، باوجود تمایز از یکدیگر، درنهایت تصویری جامع از مسیر نظری سلوک ارائه می‌دهد.

این کتاب در ۱۸۴ صفحه و قیمت ۱۸۰ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 5888338

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