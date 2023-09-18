کتاب جدید امیررضا مافی از روایتهای عرفانی درباره خدا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مرافقت و مفارقت» نوشته امیررضا مافی به تازگی توسط نشر خیمه منتشر و روانه بازار نشر شده است.
این کتاب شامل روایتهای عرفانی درباره شناخت خدا، رفاقت با حضرت حق و نسبت این رفاقت با فراقت از عالم ماده، شناخت مفهوم فقر و غنا در نسبت با ساحت الهی، و اهمیت مسئله معرفت به عنوان کلیدیترین عنصر کمال انسانی در زیست اینجهانی است.
۵۲ بخش این اثر که به صورت اول شخص و روایی، واگویههای راوی با خویشتن و دیگران نزدیک اوست، باوجود تمایز از یکدیگر، درنهایت تصویری جامع از مسیر نظری سلوک ارائه میدهد.
این کتاب در ۱۸۴ صفحه و قیمت ۱۸۰ هزار تومان عرضه شده است.
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