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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۱۰

عملیات تیراندازی مقاومت علیه پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در جنین

عملیات تیراندازی مقاومت علیه پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در جنین

منابع فلسطینی امروز دوشنبه از عملیات تیراندازی جدید مبارزان فلسطینی علیه یک پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در جنین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، گروهان‌های قدس گردان جنین (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که مبارزان این گردان صبح امروز دوشنبه طی عملیاتی ترکیبی یک پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی و یک خودروی اسرائیلی را در اطراف این شهر هدف قرار دادند.

گردان جنین با اشاره به اینکه این عملیات تلفات جانی در پی داشته، تاکید کرد که عملیات امروز پاسخی به جنایات و تجاوزات اشغالگران صهیونیست علیه مسجد الاقصی و زنان آزاده فلسطینی است.

عملیات تیراندازی مقاومت علیه پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی در جنین

در پی حادثه تیراندازی امروز در ایست بازرسی دیر شرف در غرب شهر نابلس، نظامیان صهیونیست تدابیر امنیتی شدیدی را در این منطقه به اجرا گذاشتند.

کد مطلب 5888754

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