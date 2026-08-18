نکونام در اصفهان نوید دبل داد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز در چارچوب هفته دوم لیگ برتر شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مرداد در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.

سپاهان بازی را بهتر آغاز ‌کرد و هر چه از بازی می‌گذشت تسلط بیشتری به توپ و میدان پیدا می‌کرد؛ شاگردان نویدکیا موقعیت‌های خطرناکی هم ایجاد کردند که واکنش‌های بیرانوند و تیر دروازه مانع از باز شدن دروازه سرخپوشان در ۴۵ نخست شد.

در نیمه دوم بازی روند آرام‌تری گرفت و دو تیم موقعیت‌های نصف و نیمه‌ای خلق کردند که بازیکنان تراکتور روی نبوغ فردی دو بار دروازه سپاهان را باز کردند تا این دیدار با برتری ۲ بر صفر تراکتور خاتمه یابد.

حسین حسینی، امین حزباوی، آرمین سهرابیان، احسان حاج‌صفی، آریا یوسفی، عارف حاجی‌عیدی، امید نورافکن(سعید واسعی)، آرش رضاوند، مهدی لیموچی، محمدمهدی لطفی و رضا جعفری(کسری طاهری) شاگردان محرم نویدکیا در تیم سپاهان بودند.

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل زامربکوف، تیبور هلیلوویچ، هادی حبیبی‌نژاد، مسعود زائرکاظمین، امیرحسین حسین‌زاده و شهریار مغانلو نیز ۱۱ مرد ابتدایی جواد نکونام بودند.

اخطار: اودیل زامربکوف از تراکتور

گل: امیرحسین حسین‌زاده(۲)