بازدید سردار احمدی مقدم از مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی هند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در ادامه سفر پنج روزه خود به کشور هند، روز گذشته از مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی هند بازدید کرد.

در این بازدید ضمن آشنایی با فعالیت‌های مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی هند، با حضور در جمع اساتید و دانشجویان این مرکز، مسائل جهانی و منطقه‌ای و زمینه‌های همکاری مشترک دو کشور ایران و هند مورد مباحثه قرار گرفت و توافقاتی نیز در نشست دوجانبه در زمینه همکاری علمی و آموزشی حاصل شد.

همچنین در ادامه سفر عصر روز گذشته، هیأت بلندمرتبه دانشگاه عالی دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران از موسسه عالی حکمرانی DARPG هند بازدید به عمل آورد.

سردار احمدی‌مقدم رئیس در ملاقات با رئیس موسسه عالی حکمرانی و اصلاحات دولتی Grievances ابراز امیدواری کرد که روند رو به رشد مناسبات علمی آموزشی دو کشور هرچه بیشتر توسعه یابد.

در این ملاقات که رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی وابسته به دانشگاه عالی دفاع ملی نیز حضور داشت، دو طرف در خصوص زمینه‌های مشترک همکاری و امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین با یکدیگر گفت‌وگو کردند و قرار شد همکاری‌های دو طرف در زمینه‌های مشترک افزایش یابد.