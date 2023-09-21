به گزارش خبرنگار مهر، صادرات ۱۵۰۰ تن کاتالیست بومی شده در سال گذشته، تکمیل سامانه رصد زنجیره سوخت در انتظار تأمین اعتبار، ایران از سهمی که در میدان گازی آرش دارد نمیگذرد و حذف رانت بزرگ با تصمیم ارزی دولت از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته جاری بودند
تکمیل سامانه رصد زنجیره سوخت در انتظار تأمین اعتبار
جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، با اشاره به تخصیص سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای رصد هوشمند فرآیندها به این شرکت گفت: نقاطی که باید رصد هوشمند در آنها انجام شود را به اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی اعلام کردیم.
وی افزود: ۷۶ نقطه را شناسایی کردیم و مصوبه مربوط به برگزاری مناقصه آن در هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی صادر شد و فرآیند انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه در حال برگزاری است.
این مقام مسئول همچنین گفت: اقدام دیگر مربوط به تأمین تجهیزات با توجه به توان داخلی است که در برخی موارد، ظرفیتهای داخلی در حدی نیست که بتوانیم تأمین کنیم.
صادرات ۱۵۰۰ تن کاتالیست بومی شده در سال گذشته
مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آئین افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست گفت: وقتی در زمستان سال ۱۴۰۰ پانزدهمین نمایشگاه ایران پالاست را برگزار کردیم وزیر نفت گفتند شرکت ملی صنایع پتروشیمی وظیفه دارد تمامی کاتالیست ها را بومی سازی کند امروز مفتخرم این خبر را بدهم که صنعت پتروشیمی به توفیق خوبی دست یافت به طوری که سال گذشته ۱۵۰۰ تن کاتالیست بومی شده را صادر کرده است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: صنعت پتروشیمی ایرا در ۴۴ سال قبل یک صنعت وابسته بود به طوری که از طراحی تا اجرا را شرکتهای خارجی برعهده داشتند اما امروز این وابستگی به حداقل رسیده است تا جایی که اورهال مجموعههای پتروشیمی توسط متخصصان داخلی انجام میشود.
تحریمها در صنعت پتروشیمی بی اثر بود
جواد اوجی، وزیر نفت در آئین افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پلاست گفت: در نمایشگاه امسال ۲۱۰ شرکت خارجی و ۶۴۰ شرکت داخلی حضور دارند که نشان دهنده بی اثر شدن تحریمها در صنعت پتروشیمی است.
وی ادامه داد: پتروشیمی یک صنعت کلیدی و مهم ایران به لحاظ ارزآوری است؛ سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به اکثر کشورهای جهان داشتیم که نیمی از این میزان مربوط به پتروشیمی است.
وزیر نفت ادامه داد: ۷۰ مجتمع پتروشیمی در کشور وجود دارد، پتروشیمی نقش بزرگی در اشتغالزایی و درآمدزایی دارد و مهمتر اینکه تحریم ناپذیر است.
به گفته وزیر نفت یکی از محصولات مهم محصولات پلیمری است که شاید ۲۰ میلیون تن ظرفیت محصولات پلیمری را داشته باشیم.
ایران از سهمی که در میدان گازی آرش دارد نمیگذرد
جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه بینالمللی ایرانپلاست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری نمایشگاههایی مانند ایرانپلاست سبب شده است تا در جریان تازهترین دستاوردهای صنعت پلاستیک طی یک سال اخیر قرار بگیریم.
وی با اشاره به تازهترین اقدامهای وزارت نفت برای توسعه میدان آرش، گفت: همانطور که پیش از این نیز گفتهایم و وزارت امورخارجه هم پیش از این اعلام کرده است؛ جمهوری اسلامی ایران از سهمی که در میدان آرش دارد نخواهد گذشت.
وزیر نفت ادامه داد: با مذاکراتی که از سوی وزارت امور خارجه انجام شده، مانند دیگر میدانهای مشترک که با همسایگان از مسیر مذاکره توسعه میدهیم، انتظار داریم مباحث مربوط به این میدان را هم از طریق مذاکره با طرف کویتی حل و فصل کنیم.
تلاش برای بیشترین بهرهبرداری از بارشهای پاییزی
علیاکبر محرابیان وزیر نیرو با اشاره بررسی آخرین وضعیت و زمان بهرهبرداری پروژههای اولویتدار و اضطراری بخش آب، ضمن اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته مبنی بر افزایش بارشها در پاییز امسال گفت: این امر در چنین شرایطی در کنار امیدبخشی در افزایش منابع آبی کشور، زنگ خطری برای ما محسوب میشود و لازم است اقدامات و برنامهریزیهای لازم برای مهار سیلاب به خصوص در بستر رودخانهها و نیز اجرای پروژههای اضطراری، رفع انسداد و لایروبی رودخانهها در دستور کار باشد.
وزیر نیرو در همین زمینه افزود: به واسطه برنامهریزی و مدیریت کارآمد تلاش داریم از بارشهای پاییزی با کمترین خسارت، بیشترین بهرهبرداری را داشته باشیم. در چنین شرایطی باید نقاط گلوگاهی و حادثه خیز مناطق مختلف کشور مد نظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در پیشبرد و بهرهبرداری از پروژههای صنعت آب کشور ادامه داد: قرار است به نحوی مدیران صنعت آب کشور مدیریت کنند که در زمانهای معین و طبق جدول، پروژهها به سرانجام برسند و افتتاح شوند.
جهش در تأمین برق صنایع
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفت: وزارت نیرو از ابتدای دولت با توجه به ناترازی تولید و مصرف برنامه ریزی هایی صورت گرفت که با دو اقدام، افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف ناترازی را پوشش دهیم.
به گفته سخنگوی صنعت برق برای دومین سال پیاپی برق بخشهای مختلف به ویژه خانگی و همچنین صنایع بدون محدودیت و بدون خاموشی تأمین شد.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته موفق به تأمین برق صنایع بزرگ شدیم. به طوری که تا این لحظه ۸.۱۵ درصد رشد صنایع بزرگ کشور از ابتدای سال رقم خورده و این عدد تقریباً دو برابر متوسط رشد سالیانه است.
رجبی مشهدی خاطر نشان کرد: بار پایه کشور ۴۲ هزار مگاوات است و افزایش دمای ۱.۵ تا ۲ درجه نسبت به سال قبل را شاهد بودیم که هر درجه ۱۸۰۰ مگاوات مصرف برق را افزایش داد.
۱۶ میلیارد دلار ارز آوری صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱
مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در صنعت پتروشیمی برنامههای گذشته با روی کار آمدن دولت بازبینی شد و حرکت عمودی به سمت زنجیره ارزش در دستور کار قرار گرفت تا در حوزه تولید موادی مثل متانول اتیلن به سمت توسعه زنجیره ارزش برای به دست آوردن ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم.
معاون وزیر نفت گفت: یکی از چالشهای اصلی ما دانش فنی است که یک شرکت دانش بنیان را متمرکز بر حوزه دانش فنی کردهایم. بعد از ۱۱۳ سال از جوشش نفت که وابسته به کاتالیست خارجی هستیم برنامه ریزی شده که تا پایان دولت در این زمینه خودکفا شویم.
وی ادامه داد: خوشبختانه بسیاری از کشورهای صاحب نام سفارش ساخت کمپرسور و پمپ از ایران دادهاند. حرکت سریع به سمت ارزش افزوده بیشتر ما را به سمت ارزآوری بیشتر برد و در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار ارزآوری صادرات محصولات پتروشیمی ما بوده که ۱۴ و نیم میلیارد دلار آن در سامانه نیما به عنوان ارز صنعت پتروشیمی عرضه شد که در حوزه تعادل بخشی به بازار ارز نقش بسزایی داشت.
رانت بزرگ با تصمیم ارزی دولت حذف شد
حمید حسینی عضو هیأتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی گفت: تغییر نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات پتروشیمی، همان اقدامی بود که کارشناسان بر انجام آن تاکید داشتند چرا که چند نرخی بودن ارز بعد از سالها تجربه و دیدن پیامدهای دوباره آن معنی ندارد؛ همچنین با این اصلاح، درآمد دولت افزایش پیدا خواهد کرد و نگرانی دولت بابت کسری بودجه کم خواهد شد.
حسینی اظهار کرد: دست کم ۱۵ میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داریم که این محصولات با خوراک ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تولید میشد اما ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با نرخ ۳۸ هزار تومان به بانک مرکزی فروخته میشد. به این ترتیب یک منفعت بزرگ از جیب عدهای فعال در این حوزه خارج شده و طبیعی است که این افراد از کم شدن حاشیه سود خود ناراحت باشند. به هر حال با تغییر نرخ تسعیر ارز دیگر رانتی در این حوزه وجود نخواهد داشت.
به گفته او صنایع بالادستی که خوراک را با نرخ ارزان میگرفتند عمدتاً محصولات را با نرخهای بالاتری به صنایع پایین دستی میفروختند و عمدتاً این رانت نصیب صنایع بالادستی پتروشیمی میشد.
امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای را داریم
مرتضی شاهمیرزایی، مدیر عامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی در حاشیهای هفدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پلاست با بیان اینکه اکنون صنعت پتروشیمی بالنده ترین صنعت در صنایع دنیاست و در رتبه اول قرار دارد، گفت: پس از پیروزی انقلاب از ۱.۵ میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی به ۹۲ میلیون تن تولید رسیدیم.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای انقلاب صنعت پتروشیمی ایران کاملاً وابسته بود گفت: امروز برای تولید محصولات پتروشیمی ۱۰۰ در صد بی نیازیم به طوری که امروز در طراحی و اجرای پروژه و بهره برداری و راه اندازی در خط مقدم دانش روز قرار داریم.
معاون وزیر نفت افزود: در حوزه کالا و تجهیزات عمده و ماشینهای دوار و سانتریفیوژها تماماً از تولید داخل استفاده میشود و ما آمادهایم نیاز فنی و مهندسی دیگر کشورها را نیز تأمین کنیم.
وی همچنین به بازدیدهایی که تعدادی از سفرای اروپایی نیز از نمایشگاه ایرانپلاست داشتند، اشاره کرد و افزود: محور مذاکرات انجامشده مبنی بر زمینهسازی صادرات محصولات پتروشیمی ایران به این کشورها، تبادل خدمات فنی و مهندسی و صدور کاتالیست ایرانی بوده است.
چشمانداز درخشان صنعت گاز در نوآوری دیجیتال با تکیه بر دانشبنیان
مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: این چشمانداز به ما نشان میدهد با حضور شرکتهای دانشبنیان در همه عرصهها، بهویژه صنعت نفت و گاز، امید به توسعه کشور در همه جنبهها وجود دارد.
وی ادامه داد: امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب سال «مهار تورم و رشد تولید» نامیده شده، این حقیقت را روشن میکند که بحث دانشبنیانها بحثی محوری در کشور بهویژه در صنعت نفت و گاز است و همانطور که در گزارشهای منتشره آمده، وزارت نفت اکنون در بحث حمایت و پشتیبانی از صنعت دانشبنیان پیشرو است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه اکنون بیش از ۵۵۰ شرکت دانشبنیان در سطح صنعت نفت فعالیت و با این صنعت بزرگ همکاری میکنند، تصریح کرد: بر این اساس، شرکت ملی گاز ایران نیز با توجه به مأموریتهای محوله و وظایفی که بر عهدهاش گذاشته شده، در این حوزه نیز مانند دیگر حوزهها پیشگام است.
چگنی افزود: ما نسبت به سالهای گذشته تلاش داریم حوزه ارتباط با شرکتهای دانشبنیان و استفاده از خدمات، توانمندیها و ظرفیتهای بسیار بالای آنان را گسترش دهیم و ارتقا بخشیم.
صرفه جویی ۳۴ میلیون کیلووات ساعتی در مصرف برق توسط ادارات
کامبیز ناظریان مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه در شهر تهران با در نظر گرفتن شعب بانکها حدود ۵ هزار و ۷۰۰ مشترک اداری وجود دارد ضمن قدردانی از غالب دستگاههای اجرایی در مدیریت مصرف برق در تابستان ۱۴۰۲ افزود: علیرغم مصوبات ابلاغی هیأت وزیران برخی از مشترکان اداری پایتخت نیز همکاری مناسبی در این حوزه نداشتهاند که با اخطار قبلی نسبت به قطع برق آنان اقدام شده است.
"ناظریان" میزان تحقق اهداف تعیین شده در حوزه مدیریت مصرف برق بخش اداری شهر تهران را ۸۵ درصد عنوان کرد و گفت: ادارات تهران بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از مصرف برق این کلان شهر را به خود اختصاص دادهاند به همین دلیل حساسیت مسئولان دستگاههای اجرایی در خصوص مدیریت مصرف انرژی میتواند علاوه بر بهبود فرآیند خدمت رسانی به مشترکان تهرانی در کاهش آثار مخرب زیست محیطی نیز اثرات مثبت قابل ملاحظهای داشته باشد، امسال نیز با همراهی ادارات طی سه ماه گرم سال شاهد بودیم که بالغ بر ۳۴ میلیون کیلووات ساعت در مصرف برق این کلان شهر صرفه جویی شد که این موفقیت بدون شک علاوه بر افزایش پایداری شبکه برق آثار مثبت زیست محیطی و اقتصادی نیز برای کشور به همراه داشته است.
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