  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تکذیب خبر کشته شدن یک روحانی در ایلام

تکذیب خبر کشته شدن یک روحانی در ایلام

ایلام-یکی از روحانیون طرح هجرت در بخش ماژین از توابع شهرستان دره شهر در جنوب استان ایلام، خبر کشته شدن خود را تکذیب کرد.

حجت الاسلام حسین پهلوانی روحانی طرح هجرت مستقر در بخش ماژین از توابع شهرستان دره شهر در جنوب استان ایلام در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد روز یکشنبه چند نفر ناشناس سمت خانه‌ام تیراندازی کردند و در این حادثه آسیب ندیدم.

وی با تکذیب خبر کشته شدن خود، افزود: در این تیراندازی فرزندم دچار مشکل لکنت زبان شده است.

این روحانی بیان کرد: تعدادی از مظنونین تیراندازی دستگیر شده‌اند اما هنوز علت و انگیزه تیراندازی مشخص نشده است.

وی گفت: این حادثه هیچ گونه خللی در کار تبلیغ بنده ایجاد نکرده است.

کد مطلب 5890756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      0 0
      پاسخ
      شرور مسلح اعدام باید گردد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها