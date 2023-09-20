تکذیب خبر کشته شدن یک روحانی در ایلام

حجت الاسلام حسین پهلوانی روحانی طرح هجرت مستقر در بخش ماژین از توابع شهرستان دره شهر در جنوب استان ایلام در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد روز یکشنبه چند نفر ناشناس سمت خانهام تیراندازی کردند و در این حادثه آسیب ندیدم.
وی با تکذیب خبر کشته شدن خود، افزود: در این تیراندازی فرزندم دچار مشکل لکنت زبان شده است.
این روحانی بیان کرد: تعدادی از مظنونین تیراندازی دستگیر شدهاند اما هنوز علت و انگیزه تیراندازی مشخص نشده است.
وی گفت: این حادثه هیچ گونه خللی در کار تبلیغ بنده ایجاد نکرده است.
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