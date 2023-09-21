به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو به مصاف بحرین رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد تا به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شود.

بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران در خصوص این مسابقه اظهار کرد: در دیدار امروز دو تیم برای سرگروهی تلاش می‌کردند. برای بحرین بازی برابر ایران بسیار مهم بود و ما هم به دنبال پایان دادن نتیجه به نفع خودمان بودیم تا به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کنیم. در دو ست اول بازیکنان ایران بسیار مقتدرانه بازی کردند اما در ست سوم مقداری حریف را دست کم گرفتند و علی‌رغم پیش بودن از بحرین در امتیازات، به دلیل کم دقتی و کم انگیزگی این ست را خوب تمام نکردند البته در ست چهارم با قاطعیت شروع کرده و پیروز شدند.

وی با تاکید بر این که در تمام طول مسابقه ایران تسلط بیشتری نسبت به حریف بر بازی داشته است، گفت: خود را برای بازی فردا برابر تایلند آماده کردیم. در جریان مسابقه از پوریا حسین خانزاده، مهدی جلوه و جواد کریمی هم استفاده کردم تا بیشتر بازیکنان در جریان بازی قرار بگیرند، آمادگی‌شان حفظ شود و وضعیت خود را به ثبت برسانند.

عطایی در پایان خاطرنشان کرد: مسابقه فردا برابر تایلند حذفی است و امیدوارم مسابقه خوبی باشد. تایلند تیم قابل قبولی است و در مرحله قبل یک برد داشت و برابر قطر هم سه بر یک نتیجه را واگذار کرد. در ارومیه هم بازی خوبی داشت. امیدواریم ملی‌پوشان فردا بازی خوبی ارائه دهند و با موفقیت زمین مسابقه را ترک کنند.