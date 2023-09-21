وحدت و همدلی میان اهل سنت و شیعه در پارسیان مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی بعد ازظهر پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه جدید شهرستان پارسیان، بیان داشت: منصب امام جمعه یک منصب والا و متعالی است، امام جمعه از شئون امام معصوم است. بزرگی و عظمت این منصب آدم را به لرزه می‌اندازد.

وی عنوان کرد: دعای ما این است به اندازه توان، ظرفیت از این جایگاه بتوانیم در راه فعالیت‌های دینی و مذهبی به کار بگیریم.

امام جمعه سابق پارسیان افزود: دوران فعالیت خود را در پارسیان سیل آغاز کردم و با فتنه و اغتشاشات به پایان رساندم، اما همدلی مردم موجب شد از دل حوادث، وحدت و همدلی بیرون بیایید.

وی اظهارداشت: در زمان کرونا به عنوان یک تهدید جهانی شاهد تولید ماسک و اقلام بهداشتی در مساجد، پایگاه‌های بسیج و منازل بودیم. این حادثه به یک فرصت بی نظیر تبدیل شد.

حجت‌الاسلام بارانی اذعان داشت: مردم فهیم، بادانش و متعهد به انقلاب و نظام از دل فتنه، حماسه، ایثار و تعهد به مقام معظم رهبری به نمایش گذاشته شد. حضور مردم انقلابی و ولایی در صحنه موجب شدن فتنه‌ها فروکش کند.

وی افزود: در زمان اربعین، هر ساله به ۳۰۰ هزار نفر از زوار امام حسین (ع) به صورت شبانه روزی خدمات دهی شد. که نشان از تدین و تعهد مردم شهرستان پارسیان است.

حجت‌الاسلام بارانی با بیان اینکه خط قرمز بنده در پارسیان وحدت و همدلی بود، افزود: آنچه برایم بسیار مهم و از اوجب واجبات بود، وحدت و همدلی در شهرستان پارسیان بود. نباید در زمین دشمن بازی کرد.

وی همچنین ضمن تشکر و قدرانی از مدیران، شوراها، شهرداران، دهیاران و فرماندهان نظامی و انتظامی در شهرستان پارسیان ابرازداشت: در سیل، زلزله و اتفاقات اخیر شاهد همیاری و همدلی بین دستگاه‌ها، شوراها، مردم و مدیران بودیم. همچنین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان تلاش زیادی در این مدت انجام داده‌اند، بخش زیادی از احیای ستاد غدیر به لطف حمایت‌های منطقه ویژه بود. سال ۹۸ طی بازدید از منطقه ویژه یک زمین خالی بود اما امروز به لطف مدیریت مجموعه شاهد یک کارگاه بزرگ سازندگی در منطقه ویژه پارسیان هستیم.