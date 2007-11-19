کریمی برگردد ازاستقلال اهواز جدا می شوم/خوزستانی ها صداقت رادوست دارند

مجید جلالی درگفتگو با خبرنگار مهر از تمایلات خود برای سرمربیگری تیم فوتبال استقلال اهواز یاد کرد و با بیان این مطلب افزود: من دوست دارم درهر تیمی که هستم سرمربی باشم. در مذاکراتم با مسئولان باشگاه استقلال اهواز نیز به این نکته تاکید کردم و مقرر شد با توجه به ملاحظات باشگاه در ابتدا به عنوان مدیرفنی معرفی شوم و پس از صدور رای کمیته انضباطی هدایت تیم را برعهده گیرم.

وی با اذعان به اینکه استقلال اهواز، تیم فیروز کریمی است، خاطر نشان کرد: استقلال اهواز فصل را با کریمی آغاز کرده است. او سرمربی این تیم است و حق دارد هر زمان که خواست به این تیم بازگردد. اما اگر این اتفاق محقق شود از جمع آبی پوشان اهواز جدا می شوم زیرا تمایل ندارم به عنوان مدیرفنی در این تیم کار کنم و دوست دارم سرمربی باشم.

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال اهواز در ادامه خبر حضور مرفاوی در این تیم را تایید کرد و گفت: در صورتیکه کار هدایت استقلال اهواز را رسما برعهده بگیرم صمد مرفاوی به عنوان دستیار اول من در این تیم انتخاب خواهد شد.

جلالی در خصوص نخستین تجربه خود در تیم فوتبال استقلال اهواز مقابل راه آهن تهران گفت: بازیکنان خوبی در تیم فوتبال استقلال اهواز حضور دارند که با بازی فداکارانه خود مقابل راه آهن شروع خوبی را برای من در این تیم ساختند. من استقلال اهواز را در حالی به مصاف راه آهن فرستادم که تنها 2 جلسه با تیم تمرین کرده بودم و با 20 دقیقه صحبت برای بازیکنان تیم را ارنج کردم.

وی ادامه داد: بازیکنان استقلال آنقدر با انگیره بازی کردند که من تحت تاثیر نمایش فوق العاده آنها قرار گرفتم. پس از به ثمر رسیدن گل دوم شادی بازیکنان و تغییر فرم و آرایش آنها در زمین بازی نشان داد که این تیم آمادگی موفقیت را دارد و بازیکنانش آماده یادگیری بیشتر هستند البته باید حرفه ای تر عمل کنند .

جلالی درپاسخ به این سئوال که " کار کردن در تیم نایب قهرمان دوره گذشته دشوار نیست؟"، گفت: سایپا هم قهرمان فصل گذشته لیگ برتر است اما امروز در کجای جدول جای دارد؟ مهم نیست تیم استقلال اهواز فصل گذشته چه مقامی را کسب کرده است، آنچه اهمیت دارد این است که من تیم نهم جدول را تحویل گرفته ام و باید با کمک بازیکنان جایگاه این تیم را ارتقا دهیم.

مدیر فنی تیم فوتبال استقلال اهواز تصریح کرد: من هنوز به اهواز نرفته ام و اطلاعات زیادی در خصوص جو این شهر ندارم. نمی دانم مردم از من استقبال می کنند یا خیر؟ اما این را می دانم مردم همه جای دنیا عاشق صداقت هستند و این شاخصه در مردم خوزستان پررنگ تر است. من نیز قصد دارم به همراه بازیکنان استقلال اهواز با صداقت کار کنیم و هرچه از دست مان بر می آید برای پیروزی فوتبال خوزستان به خصوص تیم فوتبال استقلال به کار بندیم.