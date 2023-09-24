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۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۰

علت و مقصر مشخص نیست؛

بازدید چندباره وزیر ورزش از چمن آزادی/جلوی آبروریزی گرفته می‌شود؟

بازدید چندباره وزیر ورزش از چمن آزادی/جلوی آبروریزی گرفته می‌شود؟

کیومرث هاشمی آخرین وضعیت ترمیم چمن ورزشگاه آزادی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و النصر در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا در شرایطی به میزبانی ورزشگاه آزادی برگزار شد که کیفیت بد زمین چمن انتقادات زیادی را به همراه داشت و حتی برخی از آن به عنوان آبروریزی فوتبال ایران نام بردند.

پس از این بازی و در فاصله زمان باقی مانده تا هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا، کیومرث هاشمی برای چندمین بار امروز یکشنبه از این زمین بازدید کرد.

پایگاه خبری وزارت ورزش در این مورد نوشت: در پی دستور ویژه وزیر ورزش و جوانان برای رسیدگی به وضعیت چمن ورزشگاه آزادی و اقدامات انجام شده در روزهای اخیر، کیومرث هاشمی پیش از ظهر امروز از آخرین روند ترمیم چمن استادیوم این مجموعه بازدید کرد و دستورات لازم را برای انجام هر چه سریع‌تر رسیدگی به آن تا پیش از دیدار نماینده ایران در هفته دوم لیگ قهرمانان صادر کرد.

در این بازدید مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و مهیار عسگریان رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نیز حضور داشتند.

در جریان این بازدید، عسگریان توضیحات لازم را درباره نحوه ترمیم چمن ورزشگاه آزادی به وزیر ورزش و جوانان ارائه کرد.

در حال حاضر با افزایش نیروهای پیمانکار، ترمیم چمن ورزشگاه آزادی سرعت بیشتری به خود گرفته است.

کد مطلب 5893059

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