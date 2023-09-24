ضارب آمر به معروف در آبیک دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در خصوص نشر خبری مبنی بر ایراد ضرب و جرح آمر به معروف در شهرستان آبیک اظهار کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر ایراد ضرب و جرح آمر به معروف موضوع با قید فوریت توسط دادستان شهرستان آبیک مورد پیگیری قرار گرفت و شخص آمر به معروف به مرجع قضائی دعوت‌شد و با تشکیل پرونده قضائی دستور لازم جهت برخورد قضائی با ضارب صادر گردید.

وی ادامه داد: با توجه به متواری شدن ضارب، خودروی مورد نظر در یکی از شهرستان‌های شمالی کشور توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: پس از حضور ضارب در دادسرای شهرستان آبیک و تفهیم اتهام، به دلیل عجز از تودیع وثیقه، متهم بازداشت و چند روز در زندان حضور داشت.

شعبانی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و لزوم حمایت قضائی از آمران به معروف پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست جهت صدور حکم به دادگاه کیفری شهرستان آبیک ارسال گردید.

وی اضافه کرد: قطعاً در راستای اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بویژه ماده ۷ و تبصره آن حمایت قضائی لازم از آمر به معروف و برخورد قانونی با ضارب صورت خواهد پذیرفت و حکم صادره علاوه بر جنبه خصوصی حائز جنبه عمومی نیز خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: نامبرده تعرض به بانوان در معابر و اماکن عمومی را که مجازات حبس دارد در سوابق خود داشته است.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که به هر نحوی نسبت به بانوان آمر به معروف و ناهی از منکر در انجام وظایف شأن تعرض یا مزاحمت ایجاد کنند حتی بدون اینکه مرتکب جرایمی نظیر تهدید، توهین و مانند آن شده باشند هم مجرم محسوب می‌شوند.

شعبانی افزود: متهمین طبق دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های خاص و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مشمول ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی بوده و تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.