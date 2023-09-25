به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، هجوم و سیل پناهجویان به یک شهر مرزی در جنوب آمریکا، این شهر را به مرز فروپاشی کشانده است.

در همین ارتباط نیز، «اسکار لیزر»، شهردار شهر ال پاسو در ایالت تگزاس آمریکا گفته است که افزایش چند برابری هجوم مهاجرانی که از مرز مکزیک وارد می‌شوند، این شهر را در خطر فروپاشی قرار داده است.

گفته شده شهر ال پاسو در روزهای گذشته با ورود بیش از دو هزار پناه‌جو در روز مواجه بوده که فراتر از ظرفیت و امکانات این شهر برای پناه دادن به آن‌ها است.

اسکار لیزر در کنفرانس خبری گفت: «با ورود این حجم از پناه‌جو به شهر، ما اکنون به نقطه شکست در ارائه خدمات شهری رسیده‌ایم.»

شهردار ال پاسو ضمن انتقاد از وضع کنونی گفت که قصد دارد پناهگاه جدیدی برای مهاجران فراهم کند و در عین حال، برای انتقال مهاجران به نیویورک و شیکاگو و دنور اقدام خواهد کرد.

اسکار لیزر با بیان اینکه همه مهاجران در اتوبوس‌های ال پاسو به شهرهای دیگر اعزام خواهند شد، همچنین نظام مهاجرت آمریکا را ناکارآمد عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر حدود دو سوم افرادی که به ال پاسو می‌آیند مردان مجردند. حدود ۳۲ درصد از پناه‌جویان را خانواده‌ها و فقط دو درصد را کودکان بی‌سرپرست تشکیل می‌دهند.»

شهردار ال پاسو همچنین خواستار بهبود قوانین مهاجرتی در آمریکا شد.

ماه گذشته نیز «اریک آدامز» شهردار نیویورک درباره خطر ورشکستگی این شهر به دلیل هجوم ماهانه ۱۰ هزار پناهجو و مهاجر هشدار داده بود.

آدامز در جریان نشست عمومی با مقامات محلی نیویورک گفت که این شهر در حال حاضر از کسری بودجه رنج می‌برد که تاکنون به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است و اگر هجوم مهاجران ادامه یابد، شهر در آستانه «ورشکستگی اجتناب ناپذیر» قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد که هجوم مداوم پناهندگان از سراسر مرزهای جنوبی و شهرهای مجاور به نیویورک، بر خدمات ارائه شده به هر فردی در این شهر تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در ماه مارس گذشته، نیویورک تایمز گزارش داد که مهاجرت در شهرهای مهم آمریکا حتی با وجود رشد منفی جمعیت، سه برابر شده است.

داده‌های سرشماری جدید نشان می‌دهد که شمار مهاجران در ۲۰ شهر از پرجمعیت‌ترین شهرهای آمریکا در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ تقریباً سه برابر شده، زیرا مهاجرت در سراسر این کشور به سطح قبل از همه‌گیری کرونا بازگشته است.

از اسفندماه سال گذشته نیز دولت بایدن با هدف جلوگیری از هجوم مهاجران به مرزهای جنوبی (مرز با مکزیک)، محدودیت‌های جدید و سخت‌گیرانه‌ای علیه مهاجران اعمال کرده است. قوانین جدید تصریح می‌کند که مهاجران و پناهجویانی که از طریق مرزهای جنوبی وارد خاک آمریکا می‌شوند، دیگر مهاجر قانونی نخواهند بود و به گونه‌ای دیگر با آنها برخورد می‌شود.

در عوض پناهجویان ابتدا باید فرآیندهای ثبت‌نام و پرکردن فرم‌های اداره «گمرگ و گشت مرزی» را طی کنند.

بنا بر گزارش رسانه‌های آمریکا، ماهانه نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر تلاش دارند از طریق مرزهای جنوبی وارد خاک آمریکا شوند و این قوانین جدید نگرانی‌های آنها را بیشتر خواهد کرد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در سخنرانی اخیر خود برای نخستین بار از لفظ «بحران» برای توصیف وضعیت مرزهای جنوبی این کشور در مواجهه با موج پناهجویان، استفاده کرد.

بایدن و دموکرات‌ها از مخالفان جدی برنامه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه پیشین بودند، اما اکنون از «بجران پناهجویان و لزوم برخورد جدی با آن» حرف می‌زنند؛ دونالد ترامپ برای برخورد با بحران پناهجویان در مرزهای جنوبی برنامه احداث دیوار در مناطق مرزی را عملی کرد.