تلاش فعالان اجتماعی برای تحقق عدالت آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال و نزدیک ماه مهر هر کس که دانش آموزی در خانواده خود دارد به فکر مدرسه رفتن آن است؛ آیا کیف و کفش برایش تهیه شده است؟ آیا دفتر، مداد و کتابهای درسش را تهیه کرده است؟
در این روزها کسانی هم هستند که مانند کودکان خانواده خود، دغدغه تحصیل کودکان سراسر کشور را دارند. فکر تحصیل کودکان و تأمین مایحتاج ضروری برای آموزش این آینده سازان وطن موجب شده است تا آنان در یک مشارکت اجتماعی برای تهیه ملزومات آموزش کودکان بکوشند. هر میزان که بتوانند.
ارفک (انجمن روشنگران فردای کودک) در تمام روزهای سال یک مدرسه برای کودکان کار است. ایرانی یا اتباع مهاجر؛ هر کودکی که به دلیل مشکل مالی ناچار به کار کردن باشد در ارفک میتواند تحصیل کند.
حالا داوطلبان ارفک که مهر، بان خوانده میشوند؛ برای شروع سال تحصیلی تلاش میکنند تا نه فقط کودکان کار تهرانی که کودکان لازم التعلیم سراسر کشور که در مناطق محروم یا کمتر برخوردار حضور دارند هم طعم عدالت آموزشی را بچشند.
نگاه ارفک به کودکان کار، مثل نگاه خیلیها در خرید کیک و رانی برای بچهها یا کیف و کفش خریدن برای آنها نبود و نیست؛ نگاه ارفک نگاه فرهنگ سازی است.
برای سال تحصیلی جدید هم داوطلبان ارفک مانند بسیاری از فعالان اجتماعی در تلاش هستند تا به صورت ملموس و عینی به تحقق عدالت آموزشی کمک کنند و در طول سال به دانش آموزان مناطق محروم کمک کنند. برای همین هم داوطلبان ارفک با راه اندازی یک کمپین علاوه بر تأمین مخارج تحصیل یک سال کودکان کار، برای دانش آموزان مناطق محروم مایحتاج تحصیل آنان را تهیه میکنند.
آصفه کامرانی که یکی از مسئولان این مدرسه کودکان کار است؛ در گفت و گو با مهر در خصوص این کمپین گفت: کمپین مهر، بانی میخواهد با این هدف برگزار میشود که ما بتوانیم به کمک آن بخشی از هزینههای تحصیلی یک سال تحصیل کودکان کار را تأمین کنیم و هر ساله نزدیک به سال تحصیلی یعنی در بازه زمانی شهریور ماه و مهر ماه این کمپین برگزار میشود. امسال برای پنجمین سال کمپین مهربانی میخواهد برگزار میشود؛ در کنار این کمپین، دو سال است که ارفک در حال تهیه کوله پشتی برای دانش آموزان مناطق محروم است.
وی با بیان اینکه در این کوله پشتیها لوازم التحریر قرار داده شده تا بتواند نیازهای تحصیلی یک سال تحصیل یک دانش آموز را تأمین کند؛ گفت: تهیه کوله پشتیها برای دومین سال است که در ارفک انجام میشود اما کلیت کمپین در پنجمین سال خود قرار دارد.
کولههای اهدایی مردم به کدام استانها میروند
کامرانی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۲۶۰۰ کوله آماده شده که تمام آن با کمکهای مردمی تهیه شده است؛ گفت: استانهایی که مقصد کولههای اهدایی ماست؛ استان سیستان و بلوچستان (در دو بخش جداگانه سیستان و بلوچستان توزیع خواهیم داشت)، استان خوزستان، استان لرستان، استان کهگیلویه و بویراحمد، استان خراسان جنوبی و استان کرمان خواهد بود. توزیع این کولهها در آن مناطق به کمک نیروهای داوطلب و خیرین محلی و بومی همان مناطق خواهد بود. در طول برگزاری کمپین نیروهای داوطلب که مهر، بان خوانده میشوند در پروسههای بستهبندی بارگیری و توزیع حضور خواهند یافت.
مشارکت هلال احمر و آموزش و پرورش در کمپین مهر بانی میخواهد
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۵۰ مهربان در این امر خیر حضور یافتند؛ گفت: برای اینکه ما در این توزیع کوله نیازمند چند سفر هستیم جمعیت هلال احمر با ما همکاری داشت و دورههای کمکهای اولیه در ساختمان ارفک برای مهربانان برگزار شد تا اگر اتفاق ناخوشایندی در این سفرها برای توزیع بستههای اهدایی به وجود آمد؛ داوطلبان بتوانند حداقل کمکهای اولیه را در سفر بلد باشند و از آسیب جلوگیری کنند.
تحقق عدالت آموزشی نیازمند توجه مسئولان در تجهیز و همکاری با سمن هاست.
کامرانی افزود: از وزارت آموزش و پرورش هم باید تشکر کنیم که در این پروسه کمک شایانی به ما کردند به این دلیل که این اقدامات ما در استانهای متعددی صورت گرفته است؛ وزارت آموزش و پرورش هم در نیازسنجی و هم در پروسه صحت سنجی بسیار به ما کمک کردند تا ما بتوانیم با اطمینان خاطر بیشتری در مناطق محروم و کمتر برخوردار حضور پیدا کنیم و کولهها را توزیع کنیم.
ارفک مجوز خود را از وزارت کشور دریافت نموده و چون مجوز وزارت کشور پوشش تحصیلی در سطح ملی است؛ ارفک خود را موظف میداند در استانهای محروم سراسر کشور در رشد توانمندی تحصیلی دانش آموزان قدم بردارد.
برای تحقق عدالت آموزشی علاوه بر کمک خیران نیازمند توجه مسئولان در تجهیز و همکاری با سمن هاست. نیازسنجی، صحت سنجی و اتخاذ تدابیر لازم برای هم افزایی دستگاههای اجرایی با سمنها میتواند بیشترین تأثیر را در توزیع عادلانه امکانات آموزشی در مناطق محروم داشته باشد
خیرین در حد وسعشان کمک میکنند
برخی از مؤسسات خیریه و نیکوکاری هم که کوچکتر هستند، در حد وسعشان برای تأمین مایحتاج ضروری آموزشی تلاش میکنند.
سید مصطفی طاهری، خیر و مدیرعامل یکی از همین مؤسسات خیریه است که بیش از ۱۴ سال در تلاش است تا به تحصیل مددجویانی که در حاشیه شهر تهران هستند کمک کند.
نیازسنجی، صحت سنجی و اتخاذ تدابیر لازم برای هم افزایی دستگاههای اجرایی با سمنها میتواند بیشترین تأثیر را در توزیع عادلانه امکانات آموزشی محروم داشته باشد
وی به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که دانش آموزان آینده سازان کشور ما هستند و باید از عدالت آموزشی برخوردار باشند و هیچ دانش آموزی نباید به دلیل نبود امکانات و لوازم تحریر از تحصیل باز بماند.
با نزدیک شدن به زمان شروع مدارس و در آستانه مهرماه، به همت خیرین اقدام به تهیه و آماده سازی بیش از ۲۰۰۰ نوشت افزار و هر آنچه که برای شروع سال تحصیلی دانش آموزان نیاز است، کردیم. تاکنون بخشی از این اقلام اهدا شده و در حال توزیع مابقی آن هستیم.
طاهری با بیان اینکه از مقطع تحصیلی ابتدایی تا دانشگاه، دانش آموزان و دانشجویان نیازمند شهر تهران را تحت پوشش خود قرار میدهیم، افزود: بیشتر خانوارهای دانش آموزانی که به ما مراجعه میکنند از حاشیه تهران هستند و ما در صورت راستی آزمایی، دانش آموزان نیازمند را از مقطع ابتدایی تا دانشگاه حمایت خواهیم کرد، علاوه بر تهیه بستههای نوشت افزار، هزینههای تحصیلی و شهریههای مدرسه و دانشگاه بر عهده خیرین منطقه ۱۴ است.
مدیرعامل مؤسسه خیریه خادمین بیت الزهرا (س) گفت: تلاش کردیم که بیشتر اقلام مورد نیاز دانش آموزان را فراهم کنیم و از نوشت افزارهای با کیفیت و استاندارد و البته ایرانی بهره مند شدیم. نه تنها بستههای نوشت افزار شامل دفتر، مداد، قمقمه آب، خودکار، هایلایت، تخته برد، ماژیک، و مداد رنگی است، کیف و کفش و البسه دانش آموزان نیازمند را هم فراهم و تقدیم آنها میکنیم.
طاهری در پاسخ به این پرسش که تاکنون چند دانش آموز تحت پوشش شما هستند، گفت: در حال حاضر چیزی حدود ۳۰۰ دانش آموز و دانشجو تحت حمایت و پوشش مؤسسه خیریه منطقه ۱۴ قرار دارند.
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