دست کم ۱۶ نفر در آتش سوزی معدن زغال سنگ در چین کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات محلی چین اعلام کردند؛ در آتش سوزی در معدن زغال سنگ در استان گوئیژو در جنوب غربی چین دست کم ۱۶ نفر کشته شدند.

دولت شهر پانژو روز دوشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آتش سوزی در معدن زغال سنگ شانجیائوشو رخ داده است.

طبق این گزارش در ابتدا تسمه نقاله آتش گرفته و باعث گرفتار شدن ۱۶ نفر شده است.

در این اطلاعیه آمده است: پرسنل آتش نشانی، آتش را خاموش کردند و دمای محل به حالت عادی بازگشت، اما پس از بررسی اولیه، ۱۶ نفر فاقد علائم حیاتی بودند.

معدن شهر پانژو در ۳۶۰۰ کیلومتری جنوب غربی پایتخت پکن قرار دارد.