به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حق‌دوست اظهار کرد: معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بر مبنای اهداف سند تحول بنیادین و در راستای کیفیت بخشی به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پرورشی در نظر دارد با توجه به مطالعات پژوهش‌ها و نظرسنجی‌ها انجام شده، برنامه‌های تربیتی را در سال تحصیلی جدید به صورت آزمایشی در بستر سامانه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش و در سطح همه مدارس کشور اجرا کند.

وی یادآور شد: برگزاری اقامه نماز جماعت اول وقت برای حق همه دانش آموزان، هر دانش آموز، حداقل دو روز سفر تربیتی، هر دانش آموز، عضو یک تشکل، هر دانش آموز، حداقل یک مسابقه یا جشنواره یا کارگاه مهارتی و هر دانش‌آموز حداقل یک موقعیت گفتگو و پرسش و پاسخ مهمترین ۵ رسالت و اقدام محوری مدارس در سال تحصیلی جدید است که با رویکرد تقویت ایمان، امید، هویت، نشاط و خردورزی انجام می‌شود.

وی افزود: مدرسه محوری و توجه به شرایط و مقتضیات جغرافیایی، امکاناتی و قومیتی مدارس، یکپارچه سازی، اولویت‌بندی و تجمیع فعالیت‌های همسو به منظور پرهیز از موازی‌کاری، تنوع بخشیدن به فعالیت‌ها به منظور فراگیر شدن و تحت پوشش قرار دادن همه دانش آموزان، توجه به تربیت تمام ساحتی، فراهم کردن زمینه مردمی سازی و مشارکت دادن عملی والدین و نهادهای فرهنگی در اجرای فعالیت‌ها و تهیه کارنمای پرورشی برای مدارس و دانش آموزان از مهمترین اهداف اجرای این برنامه است.

حق‌دوست تاکید کرد: مرجع ثبت و گزارش‌گیری و رصد فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی صرفاً سامانه در بستر درگاه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش است.