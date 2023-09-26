تصحیح قرائت صفحه ۵۷۹ قرآن کریم در برنامه مسیر انس

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه رادیویی قرآن در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری اقدام به تولید و پخش برنامه‌ای با عنوان «مسیر انس» نموده است. «مسیر انس» با رویکرد آموزش حفظ، ترجمه، قرائت و تجوید قرآن کریم شنبه تا چهار شنبه هر هفته به مدت ۲۰ دقیقه تقدیم مخاطبان می‌شود.

بر اساس این گزارش در هر روز از ایام هفته به موضوع خاصی پرداخته می‌شود که در روزهای سه شنبه، با موضوع تصحیح قرائت قرآن کریم با کارشناسی استاد حسینعلی شریف به سمع شنوندگان می‌رسد.

در برنامه‌ی مسیر انس روز ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، استاد شریف به تصحیح قرائت صفحه ۵۷۹ مصحف شریف می‌پردازد.

مخاطبان در سرتاسر دنیا می‌توانند از طریق وب سایتWWW.radioquran.IR از پخش زنده شبکه استفاده و در جریان آخرین خبرهای رادیو قرآن قرار بگیرند. از طریق موج اف. ام ردیف ۱۰۰ مگاهرتز شنونده ما باشید.