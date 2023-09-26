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۴ مهر ۱۴۰۲، ۹:۳۵

به همت رادیو قرآن صورت می پذیرد؛

تصحیح قرائت صفحه ۵۷۹ قرآن کریم در برنامه مسیر انس

تصحیح قرائت صفحه ۵۷۹ قرآن کریم در برنامه مسیر انس

برنامه «مسیر انس» با محوریت آموزش حفظ، ترجمه، قرائت و تجوید قرآن کریم شنبه تا چهارشنبه هرهفته ساعت ۹:۰۵ صبح به روی آنتن رادیو قرآن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه رادیویی قرآن در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری اقدام به تولید و پخش برنامه‌ای با عنوان «مسیر انس» نموده است. «مسیر انس» با رویکرد آموزش حفظ، ترجمه، قرائت و تجوید قرآن کریم شنبه تا چهار شنبه هر هفته به مدت ۲۰ دقیقه تقدیم مخاطبان می‌شود.

بر اساس این گزارش در هر روز از ایام هفته به موضوع خاصی پرداخته می‌شود که در روزهای سه شنبه، با موضوع تصحیح قرائت قرآن کریم با کارشناسی استاد حسینعلی شریف به سمع شنوندگان می‌رسد.

در برنامه‌ی مسیر انس روز ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، استاد شریف به تصحیح قرائت صفحه ۵۷۹ مصحف شریف می‌پردازد.

مخاطبان در سرتاسر دنیا می‌توانند از طریق وب سایتWWW.radioquran.IR از پخش زنده شبکه استفاده و در جریان آخرین خبرهای رادیو قرآن قرار بگیرند. از طریق موج اف. ام ردیف ۱۰۰ مگاهرتز شنونده ما باشید.

کد مطلب 5895411
فاطمه علی آبادی

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