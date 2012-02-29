حجت الاسلام محمدی پرچوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز قرآن و عترت مسجد مقدس جمکران در راستای برگزاری مجالس و محافل قرآنی، محفل با شکوه انس با قرآن را با حضور گسترده مردم و علاقمندان به کلام الهی در این مسجد شریف برگزار می کند.



وی اظهار داشت: به مناسبت برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت امام حسن عسکری(ع)، شب جمعه در این مسجد شریف، مراسم انس با قرآن همراه با جشن باشکوه میلاد این امام بزرگوار در شبستان غربی مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.



مدیر مرکز قرآن و عترت مسجد مقدس جمکران اظهارداشت: این برنامه پنجشنبه شب این هفته از ساعت 19 با تلاوت یکی از قاریان نوجوان آغاز و با اجرای یکی از مجریان مطرح قرآنی کشور ادامه پیدا می کند.



محمدی پرچوری برگزاری برنامه ابتهال توسط استاد کریم موسوی از خوزستان و برگزاری برنامه حفظ دسته جمعی قرآن کریم و تلاوت منتخب با حضور و اجرای سید جواد حسینی از مشهد مقدس را از دیگر برنامه های این همایش بزرگ قرآنی عنوان کرد.



وی گفت: این مراسم با قرائت دعای کمیل با حضور مشتاقان به فرهنگ اهل بیت(ع) و مردم خداجوی کشور در مسجد مقدس جمکران پایان پیدا می کند.

