افزایش ۳۰ درصدی خرید گندم در ۳ استان ساحلی شمال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، استان گلستان با خرید ۵۵۶ هزار تن گندم، رتبه ششم کشور را کسب کرد و خرید گندم در این استان نسبت به سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۳ و نیم درصد افزایش یافته است.

استان مازندران نیز با خرید ۱۱۸ هزار تن گندم، رتبه بیستم کشور را کسب کرده که در مقایسه با سال گذشته، ۴۲ درصد و نسبت به ۱۴۰۰ نیز ۷۱.۵ درصد رشد داشته است.

استان گیلان که بخش اعظم اراضی قابل کشت آن به کاشت برنج اختصاص دارد، هرچند با خرید ۶۳۷ تن رتبه آخر کشور کسب کرده اما با این وجود، خرید گندم در این استان نسبت به سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۴۰ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است، ارزش گندم‌های خریداری شده در این سه استان، مجموعاً ۱۰ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان است که تاکنون، ۷۶.۵ درصد از مطالبات کشاورزان این استان‌ها بالغ بر ۷ میلیارد و ۷۴۱ میلیون تومان پرداخت شده است.