به گزارش خبرنگار مهر، سیوسومین دوره بازیهای المپیک در سال ۲۰۲۴ به میزبانی پاریس از تاریخ ۸ تا ۱۷ مرداد سال آینده برگزار میشود و والیبال سالنی شانزدهمین دوره حضور خود در این رویداد مهم ورزشی را تجربه میکند.
براساس قرعهکشی مسابقات والیبال انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس که اواخر اسفندماه سال گذشته برگزار شد، تیم ملی والیبال ایران در کشور برزیل به مصاف حریفان خود در گروه مرگ میرود. شاگردان عطایی با تیمهای برزیل، ایتالیا، کوبا، اوکراین، آلمان، جمهوری چک و قطر همگروه است.
مسیر اول: جواز حضور در المپیک از طریق انتخابی
فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) نحوه صعود ۲۴ تیم (۱۲ تیم مردان و ۱۲ تیم زنان) به مسابقات والیبال المپیک ۲۰۲۴ پاریس را به تصویب هیئت اجرایی کمیته بینالمللی المپیک رسانده و آن را اعلام کرد. تاکنون کشور فرانسه به عنوان میزبان، نخستین سهمیه در هر گروه جنسیتی را به دست آورده است. ۱۱ تیم دیگر در گروه مردان و زنان از طریق فرآیند ۲ مرحلهای (از طریق مسابقات انتخابی المپیک و جایگاه تیمها در رنکینگ جهانی) جواز حضور در المپیک پاریس را به دست خواهند آورد. بر این اساس، شش سهمیه المپیک پاریس در مسابقات انتخابی المپیک تعیین خواهد شد.
مسابقات والیبال مردان انتخابی بازیهای المپیک پاریس ۲۰۲۴ از ۸ تا ۱۶ مهرماه سال ۱۴۰۲ به صورت همزمان در سه منطقه (برزیل، ژاپن و چین) برگزار میشود. در نهایت پس از پایان مسابقات انتخابی المپیک در سه گروه، تیمهای قهرمان و نایب قهرمان هر گروه سهمیه بازیهای المپیک پاریس ۲۰۲۴ را به دست میآورند.
مسیر دوم: رنکینگ جهانی
پنج سهمیه دیگر نیز پس از پایان مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۴ بر اساس دو اولویت مبنی بر اینکه همه قارهها در المپیک پاریس نماینده داشته باشند و همچنین تیمهای برتر ردهبندی جهانی که تا پایان مرحله مقدماتی لیگ ملتها ۲۰۲۴ به المپیک صعود نکرده باشند، جواز المپیک پاریس را کسب خواهند کرد.
با توجه به این موضوع مسابقات قهرمانی آسیا در ایران، مسابقات انتخابی المپیک و مرحله مقدماتی لیگ ملتهای ۲۰۲۴ در رنکینگ اهمیت ویژهای دارند. در پایان این مسابقات، رنکینگ تیمها مشخص میشود و ۶ تیمی که از طریق مسابقات انتخابی المپیک سهمیه را کسب کردند، کنار میروند. فرانسه هم به دلیل میزبانی سهمیه حضور در المپیک را دارد بنابراین حذف میشود.
پنج سهمیه باقی مانده را از بین تیمهای برتر باقیمانده در رنکینگ انتخاب میکنند. البته با توجه به اینکه باید تمام قارهها در المپیک سهمیه داشته باشند و قطعاً نماینده قاره آفریقا در بین تیمهای برتر رنکینگ نیست، یک سهمیه از پنج سهمیه به بهترین تیم رنکینگ قاره آفریقا تعلق میگیرد و ۴ سهمیه باقیمانده به تیمهای برتر رنکینگ میرسد.
ایران با عنوان قهرمانی راهی ریو شد
تیم ملی والیبال در دو مسابقه قبلی لیگ ملتها و قهرمانی آسیا دور از انتظار ظاهر شد، اما در رقابتهای بازیهای آسیایی هانگژو توانست عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کند و برای سومین دوره متوالی به مدال طلای این مسابقات دست پیدا کند. البته قهرمانی در بازیهای آسیایی هانگژو دست یافتنی بود چرا که ژاپن با تیم دوم به این مسابقات آمده بود و تیم ملی والیبال چین هم دیگر اژدهای دو سر نبود.
قهرمانی تیم ملی والیبال در بازیهای آسیایی تأثیری در رنکینگ جهانی نداشت اما حضور در این مسابقات و کسب مدال طلا برای کاروان ورزشی ایران اهمیت ویژهای داشت. ملیپوشان والیبال پس از کسب عنوان قهرمانی در بازیهای آسیایی در یک سفر طولانی و طاقتفرسا راهی برزیل شدند تا به مصاف رقبای خود در انتخابی المپیک بروند.
تیم ملی والیبال ایران در رنکینگ جهانی در جایگاه یازدهم قرار دارد و از نظر جایگاه رنکینگ جهانی شرایط حساسی دارد. ضمن اینکه ملیپوشان والیبال در انتخابی المپیک هم در گروه مرگ قرار دارند اما بهروز عطایی سرمربی تیم ملی مدعی است تیم به دنبال کسب سهمیه مستقیم در برزیل است که با توجه به شرایط فعلی والیبال ایران و عملکرد ضعیف تیم در لیگ ملتها و قهرمانی آسیا این اتفاق کمی دور از ذهن است.
فدراسیون جهانی والیبال برنامه کامل این مسابقات را اعلام کرد که لیست آن در زیر به وقت تهران آمده است:
** گروه A به میزبانی ریودوژانیرو کشور برزیل
روز شنبه ۸ مهر
ساعت ۱۶:۳۰، برزیل – قطر
ساعت ۲۰، ایتالیا – جمهوری چک
ساعت ۲۳:۳۰، ایران – آلمان
روز یکشنبه ۹ مهر
ساعت ۳ بامداد، کوبا – اوکراین
ساعت ۱۶:۳۰، برزیل – جمهوری چک
ساعت ۲۰، کوبا – آلمان
ساعت ۲۳:۳۰، ایتالیا – قطر
روز دوشنبه ۱۰ مهر
ساعت ۳ بامداد، ایران – اوکراین
روز سهشنبه ۱۱ مهر
ساعت ۱۶:۳۰، ایران – قطر
ساعت ۲۰، کوبا – جمهوری چک
ساعت ۲۳:۳۰، ایتالیا – اوکراین
روز چهارشنبه ۱۲ مهر
ساعت ۳ بامداد، برزیل – آلمان
ساعت ۱۶:۳۰، ایران – جمهوری چک
ساعت ۲۰، ایتالیا – آلمان
ساعت ۲۳:۳۰، کوبا – قطر
روز پنجشنبه ۱۳ مهر
ساعت ۳ بامداد، برزیل – اوکراین
روز جمعه ۱۴ مهر
ساعت ۱۶:۳۰، برزیل – کوبا
ساعت ۲۰، ایتالیا – ایران
ساعت ۲۳:۳۰، اوکراین – قطر
روز شنبه ۱۵ مهر
ساعت ۳ بامداد، آلمان – جمهوری چک
ساعت ۱۶:۳۰، برزیل – ایران
ساعت ۲۰، ایتالیا – کوبا
ساعت ۲۳:۳۰، اوکراین – جمهوری چک
روز یکشنبه ۱۶ مهر
ساعت ۳ بامداد، آلمان – قطر
ساعت ۱۶:۳۰، برزیل – ایتالیا
ساعت ۲۰، ایران – کوبا
ساعت ۲۳:۳۰، اوکراین – آلمان
روز دوشنبه ۱۷ مهر
ساعت ۳ بامداد، جمهوری چک – قطر
گروه B به میزبانی توکیو در ژاپن
روز شنبه ۸ مهر
ساعت ۴:۳۰ بامداد، اسلوونی – تونس
ساعت ۷:۳۰، صربستان – ترکیه
ساعت ۱۰:۳۰، آمریکا – مصر
ساعت ۱۳:۵۵، ژاپن – فنلاند
روز یکشنبه ۹ مهر
ساعت ۴:۳۰ بامداد، اسلوونی – ترکیه
ساعت ۷:۳۰، صربستان – تونس
ساعت ۱۰:۳۰، آمریکا – فنلاند
ساعت ۱۳:۵۵، ژاپن – مصر
تیمها روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه تیمهای حاضر در گروه B استراحت خواهند داشت.
روز سهشنبه ۱۱ مهر
ساعت ۴:۳۰ بامداد، اسلوونی – فنلاند
ساعت ۷:۳۰، صربستان – مصر
ساعت ۱۰:۳۰، آمریکا – ترکیه
ساعت ۱۳:۵۵، ژاپن – تونس
روز چهارشنبه ۱۲ مهر
ساعت ۴:۳۰ بامداد، اسلوونی – مصر
ساعت ۷:۳۰، صربستان – فنلاند
ساعت ۱۰:۳۰، آمریکا – تونس
ساعت ۱۳:۵۵، ژاپن – ترکیه
روز پنجشنبه ۱۳ مهر ماه تیمهای حاضر در گروه B استراحت خواهند داشت.
روز جمعه ۱۴ مهر
ساعت ۴:۳۰ بامداد، ترکیه – فنلاند
ساعت ۷:۳۰، تونس – مصر
ساعت ۱۰:۳۰، آمریکا – اسلوونی
ساعت ۱۳:۵۵، ژاپن – صربستان
روز شنبه ۱۵ مهر
ساعت ۴:۳۰ بامداد، ترکیه – مصر
ساعت ۷:۳۰، تونس – فنلاند
ساعت ۱۰:۳۰، آمریکا – صربستان
ساعت ۱۳:۵۵، ژاپن – اسلوونی
روز یکشنبه ۱۶ مهر
ساعت ۴:۳۰ بامداد، مصر – فنلاند
ساعت ۷:۳۰، ترکیه – تونس
ساعت ۱۰:۳۰، اسلوونی – صربستان
ساعت ۱۳:۵۵، ژاپن – آمریکا
**گروه C به میزبانی کشور چین
روز شنبه ۸ مهر
ساعت ۵:۳۰، آرژانتین – مکزیک
ساعت ۸:۳۰، هلند – کانادا
ساعت ۱۱:۳۰، لهستان – بلژیک
ساعت ۱۵، چین – بلغارستان
روز یکشنبه ۹ مهر
ساعت ۵:۳۰، آرژانتین – کانادا
ساعت ۸:۳۰، هلند – مکزیک
ساعت ۱۱:۳۰، لهستان – بلغارستان
ساعت ۱۵، چین – بلژیک
روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه تیمهای حاضر در گروه C استراحت خواهند داشت.
روز سهشنبه ۱۱ مهر
ساعت ۵:۳۰، آرژانتین – بلغارستان
ساعت ۸:۳۰، هلند – بلژیک
ساعت ۱۱:۳۰، لهستان – کانادا
ساعت ۱۵، چین – مکزیک
روز چهارشنبه ۱۲ مهر
ساعت ۵:۳۰، هلند – بلغارستان
ساعت ۸:۳۰، آرژانتین – بلژیک
ساعت ۱۱:۳۰، لهستان – مکزیک
ساعت ۱۵، چین – کانادا
روز پنجشنبه ۱۳ مهر ماه تیمهای حاضر در گروه C استراحت خواهند داشت.
روز جمعه ۱۴ مهر
ساعت ۵:۳۰، کانادا – بلغارستان
ساعت ۸:۳۰، مکزیک – بلژیک
ساعت ۱۱:۳۰، لهستان – آرژانتین
ساعت ۱۵، چین – هلند
روز شنبه ۱۵ مهر
ساعت ۵:۳۰، کانادا – بلژیک
ساعت ۸:۳۰، مکزیک – بلغارستان
ساعت ۱۱:۳۰، لهستان – هلند
ساعت ۱۵، چین – آرژانتین
روز یکشنبه ۱۶ مهر
ساعت ۵:۳۰، بلژیک – بلغارستان
ساعت ۸:۳۰، آرژانتین – هلند
ساعت ۱۱:۳۰، کانادا – مکزیک
ساعت ۱۵، چین – لهستان
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