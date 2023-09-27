اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۲/‏۱۳۶۹۵‬ مورخ ۹ فروردین ۱۴۰۲ به پیوست تصویر نامه شماره ۲/‏۹۶۴۹۲‬ مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۲/‏۱۰۶۲۱۶‬ مورخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ مدیرکل دفتر وزارتی وزارتخانه متبوع ارسال می‌گردد. دستور فرمائید از ابتدای مهر ماه سال جاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدر الاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان ذیربط نیز برسانند.