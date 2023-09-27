رونق اقتصاد دریا در ۲۷ نقطه ساحلی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صفایی در مراسم روز جهانی دریانوردی با تاکید بر اهمیت کنوانسیون مارپل به عنوان یک سند مهم بین المللی بر نقش کلیدی دریانوردان در اجرای این کنوانسیون تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در طول حدود دو سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام سند توسعه اقتصاد دریا محور را در مجمع و کمیته‌های فرعی بررسی کرد که این سند در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، گفت: این سند به عنوان یک سند علمی برای اولین بار با عنوان سیاست‌های کلی نظام تدوین شد که کار ارزشمندی است و با تأکیدات رهبر انقلاب این سند به زودی ابلاغ و اجرایی می‌شود.

وی افزود: دولت و وزارت راه و شهرسازی با تلاش فراوان نقش دریا و اقتصاد دریا در کنار ترانزیت برجسته کرده و در نهایت در برنامه هفتم توسعه به موضوع اقتصاد دریا محور پرداخته شد.

وی بیان کرد: هم اکنون کار گروه ویژه ای به ریاست وزیر راه و شهرسازی برای اجرای اقتصاد دریا تشکیل شد و این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده است.

صفایی بیان کرد: هم اکنون وزارت راه و شهرسازی با تعیین ۲۷ نقطه در نوار ساحلی برای هم پیوندی استان‌ها برنامه‌ریزی کرده و با شکل گیری اقتصاد دریا در ۲۷ نقطه نوار ساحلی فعالیت‌های مهمی شکل می‌گیرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین ناوگان تجاری دنیا را در اختیار دارد و بنادر هم اکنون ظرفیت ۲۰۰ میلیون تن را دارد که تلاش می‌کنیم آن را افزایش دهیم.