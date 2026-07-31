به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد،‌ رئیس مجلس لبنان به تداوم ارتکاب جنایت و نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و تازه‌ترین مورد آن یعنی انجام انفجارهای مهیب و بی سابقه شب گذشته در جنوب لبنان واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، نبیه بری در این خصوص گفت: انفجارهایی که اسرائیل دیروز در اطراف قلعه الشقیف و شهرک های ارنون، کفرتبنیت، یحمر الشقیف و حداثا و پیش از آن در روستاها و شهرک ها و شهرهای اشغالی در جنوب لبنان رقم زد، محکوم است و نباید در برابر آن سکوت کرد.

اظهارات رئیس مجلس لبنان در حالی است که رسانه های لبنانی امروز از حمله توپخانه ای رژیم صهیونیستی به ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان خبر دادند. یک پهپاد اسرائیلی هم یک بمب صوتی در شهرک المنصوری در حومه صور شلیک کرد.