به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای تجاوز ظالمانه آمریکا را به عراق که به شهادت و زخمی شدن شماری منجر شد محکوم کرد.

در بیانیه حزب الله در این خصوص آمده است: این تجاوز نقض آشکار و خطرناک قوانین بین الملل و نقض حاکمیت و استقلال عراق است. این تجاوز خطرناک که با مشارکت یک کشور عربی صورت گرفت، آغاز گر پیامدهای خطرناکی برای منطقه است.

حزب الله تأکید کرد: این تجاوز فقط به نفع طرح آمریکا اسرائیل با هدف بی ثبات کردن منطقه و ایجاد چند دستگی در میان امت مسلمان است. شایسته تر بود که عربستان سعودی به گفتگو و مذاکره متوسل می شود و برای حل وفصل هر گونه تنش یا بحران، کانال های ارتباط دیپلماتیک را با عراق باز می کرد.

مقاومت اسلامی لبنان در بخش دیگری از این بیانیه، حمایت خود را از عراق و ملت عزیز این کشور اعلام و تأکید کرد: ریخته شدن خون عراقی ها از سوی آمریکا بار دیگر بیانگر اهداف خصمانه واشنگتن در قبال عراق و جلوگیری از ثبات این کشور است.

حزب الله تأکید کرد: در برابر این تجاوز، باید فورا موضع عربی، اسلامی و بین المللی قاطع و مسئولانه ای برای پایان دادن به سیاست های خصمانه آمریکا اتخاذ شود. سکوت در برابر این تجاوزات و ادامه چشم پوشی از این رویکرد خطرناک، قطعا پیامدهای خطرناکی برای منطقه خواهد داشت.