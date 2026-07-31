امام جمعه گرگان: پیام اربعین، ایستادگی در برابر ظلم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در خطبههای نماز عبادی ـ سیاسی جمعه گرگان با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی، این اجتماع عظیم جهانی را جلوهای از ماندگاری و پیروزی نهضت عاشورا دانست و اظهار کرد: در منطق اسلام، پیروزی تنها به معنای غلبه نظامی یا باقی ماندن در میدان نیست، بلکه رسیدن به اهداف الهی، معیار اصلی پیروزی به شمار میرود.
وی افزود: اگرچه امام حسین (ع) و یاران باوفایش در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، اما پیام، آرمان و مکتب آن حضرت پس از گذشت بیش از ۱۴ قرن همچنان زنده و الهامبخش آزادگان جهان است و این حقیقت نشان میدهد که پیروز واقعی واقعه عاشورا، امام حسین (ع) بود.
امام جمعه گرگان ادامه داد: حکومت بنیامیه اگرچه در ظاهر توانست حادثه عاشورا را رقم بزند، اما هرگز به اهداف خود نرسید و حکومت آن نیز دوام نیاورد، در حالی که امروز میلیونها نفر از کشورهای مختلف جهان، حتی پیروان دیگر ادیان، با حضور در راهپیمایی اربعین، ارادت خود را به سیدالشهدا (ع) ابراز میکنند و این، نشانه ماندگاری فرهنگ عاشوراست.
نماینده ولیفقیه در گلستان با اشاره به سالگرد بمباران اتمی هیروشیما، این حادثه را نمونهای از جنایتهای قدرتهای سلطهگر توصیف کرد و گفت: تاریخ نشان داده است که قدرتهای استکباری برای دستیابی به اهداف خود از هیچ جنایتی دریغ نمیکنند و ملتها نباید در برابر زورگویی و سلطهطلبی آنان تسلیم شوند.
نورمفیدی تأکید کرد: همانگونه که امام حسین (ع) در برابر ظلم، فساد و انحراف ایستادگی کرد، ملت ایران نیز با تأسی از مکتب عاشورا در برابر فشارها، تهدیدها و زیادهخواهیهای دشمنان ایستادگی خواهد کرد و با اتکا به ایمان و توکل بر خداوند، عزت، استقلال و هویت اسلامی خود را حفظ میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز شهادت شیخ فضلالله نوری، از وی به عنوان یکی از برجستهترین عالمان دینی و شاگردان ممتاز میرزای شیرازی یاد کرد و گفت: شیخ فضلالله نوری از پیشگامان مبارزه با استبداد بود، اما هنگامی که دریافت جریان مشروطه از مسیر اصلی خود منحرف شده و تحت تأثیر بیگانگان درصدد ترویج قوانین غربی است، با صراحت در برابر این انحراف ایستاد.
امام جمعه گرگان افزود: شیخ فضلالله نوری از نخستین شخصیتهایی بود که با جریان غربزدگی مقابله کرد و حتی زمانی که برای نجات جان خود پیشنهاد پناهندگی به سفارتخانههای خارجی را دریافت کرد، حاضر نشد زیر پرچم بیگانگان قرار گیرد و تا پای جان بر اعتقادات و آرمانهای اسلامی خود پای فشرد.
نورمفیدی به برخی برداشتها از سخنان هفته گذشته خود اشاره کرد و گفت: بنده هیچگاه مخالف نقد نبودهام و همواره از نقد منصفانه استقبال کردهام، اما نقد زمانی ارزشمند است که بر پایه شناخت صحیح، بررسی همهجانبه، خیرخواهی و ارائه راهکار باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه گاهی مطالبی که در فضای مجازی یا برخی محافل مطرح میشود، ارتباطی با نقد ندارد و مصداق توهین، تهمت، افترا، غیبت و نسبتهای نارواست؛ در حالی که اسلام چنین رفتارهایی را جایز نمیداند و همه باید میان نقد سازنده و تخریب شخصیت افراد تفاوت قائل شوند.
امام جمعه گرگان با دعوت مردم به حفظ وحدت، تقویت روحیه همدلی و پایبندی به آموزههای اسلامی، تأکید کرد: جامعه اسلامی زمانی به پیشرفت و تعالی دست خواهد یافت که نقدها با انصاف، مسئولیتپذیری و در مسیر اصلاح امور مطرح شود و همگان منافع عمومی را بر اختلافات و مسائل شخصی ترجیح دهند.
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