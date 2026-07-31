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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

خدمت‌رسانی اربعین مواکب کهگیلویه و بویراحمد در مرز شلمچه

خدمت‌رسانی اربعین مواکب کهگیلویه و بویراحمد در مرز شلمچه

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد با حضور در مرز شلمچه از مواکب استان مستقر در این مرز بازدید و از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر جمعه در بازدید از موکب های استان در مرز شلمچه که با همراهی فتاح محمدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و عیسی شهامت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار انجام شد، ضمن گفت‌وگو با خادمان مواکب، روند ارائه خدمات، امکانات و نیازهای موجود را بررسی کرد.

وی با قدردانی از تلاش خادمان اربعین اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه اربعین از ماه‌ها قبل آغاز شد و با تشکیل جلسات ستاد اربعین و کمیته‌های تخصصی، همه دستگاه‌های اجرایی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم پای کار آمدند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: امسال ۲۲۰ موکب از استان در خدمت زائران اربعین هستند که بخشی از آنها در مرز شلمچه، ۳۶ موکب در کشور عراق و سایر مواکب نیز در سطح استان و مسیرهای منتهی به مرز فعالیت می‌کنند.

وی هدف از این بازدید را ارزیابی میدانی کیفیت خدمات، قدردانی از خادمان و رفع سریع نواقص احتمالی عنوان کرد و گفت: در صورت وجود هرگونه کمبود، با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف خواهد شد.

رحمانی با اشاره به مرکز خدمات اربعین استان در مرز شلمچه تصریح کرد: این پروژه که سال گذشته به دلیل محدودیت اعتبارات تکمیل نشد، امسال با تأمین منابع مالی به بهره‌برداری می‌رسد و به عنوان مرکز پشتیبانی و هماهنگی فعالیت‌های اربعین استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تاکنون حدود ۲۰ جلسه ستاد اربعین و کارگروه‌های تخصصی برگزار شده است، افزود: تمامی موضوعات مرتبط با حمل‌ونقل، اسکان، امنیت، بهداشت، درمان و پشتیبانی زائران در این نشست‌ها برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی اعزام حدود ۳۵ هزار زائر از استان انجام شده که تاکنون بیش از ۲۲ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد بیش از هشت هزار نفر با ۱۸۰ دستگاه اتوبوس و ۲۷ دستگاه مینی‌بوس به عتبات عالیات اعزام شده‌اند.

در ادامه این بازدید، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه جهانی راهپیمایی اربعین، رسانه را یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت در جنگ نرم دانست و بر نقش اصحاب رسانه در انعکاس خدمات مواکب و تبیین ابعاد این اجتماع بزرگ تأکید کرد.

کد مطلب 6904500

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