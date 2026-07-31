به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر جمعه در بازدید از موکب های استان در مرز شلمچه که با همراهی فتاح محمدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و عیسی شهامت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار انجام شد، ضمن گفت‌وگو با خادمان مواکب، روند ارائه خدمات، امکانات و نیازهای موجود را بررسی کرد.

وی با قدردانی از تلاش خادمان اربعین اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه اربعین از ماه‌ها قبل آغاز شد و با تشکیل جلسات ستاد اربعین و کمیته‌های تخصصی، همه دستگاه‌های اجرایی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم پای کار آمدند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: امسال ۲۲۰ موکب از استان در خدمت زائران اربعین هستند که بخشی از آنها در مرز شلمچه، ۳۶ موکب در کشور عراق و سایر مواکب نیز در سطح استان و مسیرهای منتهی به مرز فعالیت می‌کنند.

وی هدف از این بازدید را ارزیابی میدانی کیفیت خدمات، قدردانی از خادمان و رفع سریع نواقص احتمالی عنوان کرد و گفت: در صورت وجود هرگونه کمبود، با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف خواهد شد.

رحمانی با اشاره به مرکز خدمات اربعین استان در مرز شلمچه تصریح کرد: این پروژه که سال گذشته به دلیل محدودیت اعتبارات تکمیل نشد، امسال با تأمین منابع مالی به بهره‌برداری می‌رسد و به عنوان مرکز پشتیبانی و هماهنگی فعالیت‌های اربعین استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تاکنون حدود ۲۰ جلسه ستاد اربعین و کارگروه‌های تخصصی برگزار شده است، افزود: تمامی موضوعات مرتبط با حمل‌ونقل، اسکان، امنیت، بهداشت، درمان و پشتیبانی زائران در این نشست‌ها برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی اعزام حدود ۳۵ هزار زائر از استان انجام شده که تاکنون بیش از ۲۲ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد بیش از هشت هزار نفر با ۱۸۰ دستگاه اتوبوس و ۲۷ دستگاه مینی‌بوس به عتبات عالیات اعزام شده‌اند.

در ادامه این بازدید، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جایگاه جهانی راهپیمایی اربعین، رسانه را یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت در جنگ نرم دانست و بر نقش اصحاب رسانه در انعکاس خدمات مواکب و تبیین ابعاد این اجتماع بزرگ تأکید کرد.