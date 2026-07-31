نمایش فیلم «مرا ببوس» در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، فیلم «مرا ببوس» به کارگردانی ذبیح الله رحمانی با زمان ۷۳ دقیقه، یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در سالن سینماتک اکران می شود.

در این جلسه بعد از نمایش فیلم، با حضور کارگردان درباره دلایل ساخت فیلم گفتگو خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم «مرا ببوس» آمده است: زنی به دلیل جنگ ۱۲ روزه از پایتخت به زادگاه پدری اش شمال با ماشین رهسپار می شود. در بین راه خاطرات زندگی تلخ و شیرین اش را مرور می کند … .

این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.