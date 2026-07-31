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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

نمایش فیلم «مرا ببوس» در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

نمایش فیلم «مرا ببوس» در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در ادامه برنامه های اکران خود، فیلم «مرا ببوس» به کارگردانی ذبیح الله رحمانی را به نمایش می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، فیلم «مرا ببوس» به کارگردانی ذبیح الله رحمانی با زمان ۷۳ دقیقه، یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در سالن سینماتک اکران می شود.

در این جلسه بعد از نمایش فیلم، با حضور کارگردان درباره دلایل ساخت فیلم گفتگو خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم «مرا ببوس» آمده است: زنی به دلیل جنگ ۱۲ روزه از پایتخت به زادگاه پدری اش شمال با ماشین رهسپار می شود. در بین راه خاطرات زندگی تلخ و شیرین اش را مرور می کند … .

این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6904503
عطیه موذن

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