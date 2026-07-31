آیت الله فلاحتی: حضور پرشور مردم در اربعین نماد وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته رشت با اشاره به آموزههای اخلاقی و دینی، بر مسئولیت مؤمنان در قبال گناه و گناهکار تأکید کرد و گفت: جامعه اسلامی نباید نسبت به منکرات و مظاهر فساد بیتفاوت باشد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: در برخی آیات بر دوری از گناهکار، در برخی دیگر بر اجتناب از گناه و گناهکار و در دستهای دیگر بر بیزاری از اصل معصیت و ناپاکیها تأکید شده است. فلاحتی افزود: گناه در جامعه محصول رفتار افراد است و مقابله با ناهنجاریها نیازمند هوشیاری، اقدام فرهنگی و عمل به وظیفه دینی است.
امام جمعه رشت در خطبه دوم با قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، امنیت و اقتدار امروز کشور را مرهون ایستادگی و مجاهدت فرزندان نیروهای مسلح دانست.
وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت شیخ فضلالله نوری، این روحانی مبارز را از چهرههای تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران معرفی کرد که در مسیر دفاع از دین و ارزشها جان خود را فدا کرد.
نماینده ولیفقیه در گیلان در ادامه با اشاره به حضور گسترده زائران در راهپیمایی اربعین، این اجتماع عظیم را جلوهای از عشق و ارادت به اهل بیت(ع) و نماد وحدت امت اسلامی دانست و از ملت ایران و مردم عراق برای برگزاری باشکوه این مراسم قدردانی کرد.
حضرت آیتالله فلاحتی همچنین با انتقاد از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستاده و تجربه نشان داده هرجا بر اصول و آرمانهای خود پایدار مانده، دشمنان ناکام ماندهاند.
وی حمایت از جبهه مقاومت و ملتهای ایستاده در برابر ظلم و استکبار را وظیفهای اسلامی دانست و ایران را پرچمدار عزت و بصیرت در میان ملتهای مسلمان معرفی کرد.
امام جمعه رشت در پایان خطبهها با هشدار نسبت به برخی مظاهر بیبندوباری و هنجارشکنی فرهنگی، خواستار جدیت بیشتر مسئولان و دستگاههای اجرایی و انتظامی در مقابله با اشاعه فساد شد و تصریح کرد: حفظ ارزشهای دینی، عفاف و حجاب و صیانت از فضای فرهنگی جامعه نیازمند توجه جدی و اقدام بهموقع است.
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