به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، آلبوم مشترک «پرواز همای» خواننده موسیقی ایرانی و بابک زرین ۲ هنرمند گیلانی در شرایطی منتشر خواهد شد که نخستین اثر از این آلبوم برای معرفی فضای کلی آن برای انتشار در اختیار رسانه ها قرار گرفته است.

ترانه «ماه من» نخستین اثر از این آلبوم است که با شعری از مجید افشاری و موسیقی بابک زرین از شامگاه سه شنبه چهارم مهر در رسانه های رسمی موسیقی منتشر شده است.

تولید این آلبوم از ابتدای امسال آغاز شده است و شامل ۱۰ قطعه است ضمن اینکه آهنگسازی و تنظیم کلیه قطعات آلبوم را بابک زرین بر عهده داشته و اشعار این آلبوم نیز ار سروده های حضرت حافظ، مجید افشاری و معین بَرزه انتخاب شده است.

بخش اعظم این آلبوم در فضایی عاشقانه تولید شده است و موسیقی آن نیز ترکیبی از موسیقی ایرانی و کلاسیک است.

«پرواز همای» در توضیح فعالیت های این روزهایش گفته است: این روزها در کنار برنامه ریزی برای اجرای تور پاییزی «اُپرت موسی و شبان» در تهران و شهرستان ها هستم و البته در حال نوشتن مراحل پایانی اپرای «یهودا و شیدا» که در تابستان سال آینده روی صحنه خواهم برد.