«عطر بیدار زمین» با صدای محمد یادگار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، محمد یادگار خواننده موسیقی ایرانی درباره تازهترین پروژه موسیقاییاش گفت: «عطر بیدار زمین» اولین قطعه از دومین آلبوم جدید من است که قرار است با همین نام در دسترس عموم قرار گیرد. این اثر توسط مهرداد پازوکی روی شعری از عمران صلاحی ساخته شده است.
این خواننده که اولین اثرش را ۲ سال پیش با عنوان «به سفر فکر نکن» منتشر کرده درباره سبک مجموعه جدیدش، بیان کرد: حال و هوای این آلبوم با مجموعه قبلی کاملا متفاوت است درست است که آهنگساز هر ۲ اثر مهرداد پازوکی است اما تلاش داشتیم فضای اثرها کاملا متفاوت باشند و در یک سطح نباشند. بر همین اساس قطعات آلبوم دوم که در مرحله آمادهسازی و انتشار قرار دارند، عاشقانهتر است.
یادگار با اشاره به اینکه سبک قطعه «عطر بیدار زمین» موسیقی تلفیقی است، بیان کرد: ما کارهایمان را متفاوت تولید میکنیم برای اینکه نشان دهیم ردیف آوازی موسیقی ایرانی هم فضای حزن و غم دارد و هم حالت شاد و عاشقانه و به تصور بعضی از شنوندگان تمام آن خشک و کسلکننده نیست. ما سعیمان بر این است که این موضوع را بیشتر به مخاطبان نشان دهیم و بشناسانیم.
وی ادامه داد: اولین آلبوم من فضایی متفاوت از این اثر داشت و این اثر نیز با کار بعدیام که در دست تولید است نیز کاملا متفاوت است. با این تفاوتها در تلاش هستیم توان و قدرت موسیقی ایرانی و فرهنگ ایرانی را نشان دهیم.
یادگار افزود: موسیقی ما به قدری وسیع و غنی است که هر چه قدر روی آن کار کنیم باز هم کم است. من در جایگاه خواننده و عضو کوچکی از جامعه موسیقی تلاش دارم ابعاد دیگری از موسیقی ایرانی را به مخاطبان معرفی کنم.
این خواننده موسیقی ایرانی درباره دیگر قطعات آلبوم «عطر بیدار زمین» گفت: در حال حاضر اولین قطعه با همین نام را منتشر کردیم و قرار است به مرور مابقی قطعات را انتشار دهیم. شعرهای این اثر متعلق به شاعران بزرگی چون سایه، فریدون مشیری، مولانا، مهدی اخوان ثالث و عمران صلاحی است و نوازندگانی چون کریم قربانی ویلنسل، فرشید حفظیفرد ابوا، پدرام اغدامی ویلن و مهرداد پازوکی پیانو ما را در این اثر همراهی کردهاند.
وی درباره انتشار فیزیکی این آلبوم بیان کرد: تفکر اولیه من و آقای پازوکی از ساخت و تولید این اثر، انتشار فیزیکی بود اما به دلیل شرایط موجود و عدم استفاده عموم از سی دی، تمامی قطعات آلبوم را به صورت دیجیتال در اختیار مخاطبانمان قرار خواهیم داد بر این اساس نیز اولین قطعه هم اکنون در سایت شخصی من منتشر شده است.
یادگار در پایان با بیان اینکه ما از انتشار این اثر درآمدزایی نخواهیم داشت، گفت: من به خاطر عشق و علاقهام به موسیقی ایرانی این آثار را تولید میکنم و هدفم از انتشار آنها انجام دادن یک کار فرهنگی است که امیدوارم روز به روز مخاطبان این سبک از موسیقی بیشتر شود.
قطعه «عطر بیدار زمین» به آهنگسازی مهرداد پازوکی و خوانندگی محمد یادگار در استودیو سورنا ضبط شده است.
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